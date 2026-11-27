VIDA PESSOAL

Aos 50 anos, Vladimir Brichta faz revelações sobre Adriana Esteves, Lázaro Ramos e Wagner Moura

Ator falou sobre amizades, relações amorosas e pessoas que marcaram sua trajetória.

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 23:30

Vladimir Brichta e Adriana Esteves Crédito: Reprodução

Vladimir Brichta, de 50 anos, abriu o coração ao falar sobre personalidades que marcaram sua vida pessoal e profissional. Em entrevista ao programa da coluna Gente, da revista Veja, divulgada nesta sexta-feira (27), o ator participou de uma dinâmica em que foi convidado a comentar diferentes nomes.

Entre as personalidades citadas estavam a esposa, Adriana Esteves, os amigos Lázaro Ramos e Wagner Moura e a atriz Fernanda Torres.

Amizade com Lázaro Ramos e Wagner Moura

Ao ser questionado sobre Lázaro Ramos, Vladimir demonstrou carinho pelo amigo. “Meu irmão amado, amado, amado”, declarou.

Veja como é a mansão de Adriana Esteves 1 de 12

O ator colocou Wagner Moura na mesma posição de importância em sua vida e brincou que os dois poderiam reclamar caso fizesse alguma distinção entre eles.

Brichta também elogiou Fernanda Torres, destacando tanto seu talento como atriz quanto sua habilidade como escritora.

Declaração de amor a Adriana Esteves

Ao falar sobre a esposa, Vladimir destacou o companheirismo de Adriana Esteves, além de suas qualidades como atriz e mãe.

“Sou muito feliz em dividir a vida com ela”, declarou.

O artista também relembrou a relação com Gena Karla Ribeiro, mãe de sua primogênita, Agnes. Vladimir recordou com carinho os três anos que compartilharam antes da morte da companheira.

Admiração pelos colegas de profissão

Durante a entrevista, Vladimir ainda destacou a convivência agradável com Marcos Palmeira e sua atuação na produção de alimentos orgânicos.