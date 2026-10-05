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Aos 51 anos, famoso surge sem camisa, exibe abdômen trincado e faz fãs implorarem: 'Eu nunca usaria uma camisa'

Apresentador compartilhou registros sem camisa durante um passeio de bicicleta e recebeu comentários bem-humorados nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:06

Ryan Seacrest Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 51 anos, Ryan Seacrest mostrou que está com a rotina de exercícios em dia e acabou chamando a atenção dos fãs nas redes sociais. O apresentador compartilhou registros de um dia de bicicleta e apareceu sem camisa, deixando o abdômen definido em evidência.

O apresentador de "American Idol" publicou no Instagram, no sábado (3), uma sequência mostrando como seria um dia seu "do começo ao fim". Entre os registros, ele mostrou passeios de bicicleta pela manhã e ao entardecer. Nas duas ocasiões, Seacrest estava sem camisa e exibiu o físico musculoso.

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A publicação rapidamente rendeu comentários de fãs e amigos, que não economizaram nos elogios e nas brincadeiras. A apresentadora Dina Pugliese comparou o próprio corpo ao de Seacrest: "Eu pareço exatamente assim, sem todas essas partes musculosas e definidas e com mais partes fofinhas feitas de massa, pizza e batatas enfiadas em uma cinta modeladora. Mas fora isso. Gêmeos".

Colin Ford, ator de "Walker", também reagiu: "Ok, Seacrest, deixe um pouco para o resto de nós". O DJ Diplo foi ainda mais direto: "Ryan, relaxa!!!". "Eu nunca usaria uma camisa", brincou outro seguidor.

Rotina de exercícios

A boa forma de Seacrest não é exatamente uma novidade. Pouco antes de completar 50 anos, em dezembro de 2024, o apresentador contou à "Entertainment Tonight" que estava exagerando nos exercícios e cuidando mais da alimentação para tentar se sentir mais jovem.

"Eu me sinto bem porque não consigo acreditar que vou fazer 50 anos", afirmou na época. "Estou fazendo tudo o que posso para me sentir como se não tivesse 50 anos".

Em dezembro de 2025, Seacrest também falou sobre mudanças no estilo de vida depois da morte do pai, Gary, que morreu naquele outubro após uma batalha contra um câncer de próstata. "Quando você perde alguém tão próximo, meu pai, meu melhor amigo, percebe que a vida é curta", afirmou. "Você precisa aproveitar ao máximo todos os dias".