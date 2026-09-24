FAMOSOS

Aos 51 anos, mãe de Viih Tube passa mal e surge suspeita de gravidez: 'Mas ela pode engravidar?'

Viviane Di Felice precisou ir ao hospital e diagnóstico surpreendeu a família

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:01

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube Crédito: Reprodução/Instagram

Eliezer contou nas redes sociais que ele e Viih Tube levaram Viviane Di Felice, mãe da influenciadora, a uma unidade de saúde após ela passar mal. O que chamou atenção, porém, foi a suspeita levantada pela própria Viih durante a situação: ela chegou a imaginar que a mãe, que tem 51 anos, poderia estar grávida.

A influenciadora compartilhou a hipótese com o marido por meio de uma conversa em um aplicativo de mensagens. "Amor, estou achando que ela está grávida", escreveu Viih. Eliezer ficou surpreso com a possibilidade. "COMO ASSIM? Mas ela pode engravidar?", respondeu o ex-BBB.

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube 1 de 13

Na sequência, Viih explicou que a mãe não tomava anticoncepcional, mas que provavelmente não seria uma gravidez. Ainda assim, os profissionais de saúde solicitaram um exame. "Não toma nada, mas não deve ser, não. Só que pediram exame (risos). Eu ia amar", contou ela ao marido.

Post de Eliezer Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de algumas horas no hospital, a expectativa deu lugar a um diagnóstico bem diferente. Eliezer relatou o desfecho nas redes sociais e brincou com a situação.

"Viemos pro hospital mais cedo trazer a mãe da Viih, que também está passando mal. Chegamos aqui com suspeita de gravidez e acabamos de descobrir que é cocô. P.S.: Desde quatro da tarde. Deixe sua risada aqui", escreveu.

Post de Eliezer Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador ainda contou que Viih já estava empolgada com a possibilidade de ganhar um irmão. "A Viih no Whats já preparando o chá revelação", brincou.

Mãe de Viih Tube chama atenção nas redes

Viviane Di Felice é mãe de Viih Tube e, em março deste ano, chamou atenção dos seguidores ao mostrar a rotina de exercícios durante a comemoração de seus 51 anos. Na ocasião, ela publicou um vídeo na academia e fez uma reflexão sobre saúde e envelhecimento.

"Hoje celebro meus 51 anos… e mais do que contar o tempo, eu escolho honrar a vida. OBRIGADA, DEUS. Chegar até aqui me ensinou que saúde não é só ausência de doença, é presença de cuidado, de escolhas conscientes, de amor próprio. É entender que o nosso corpo é nossa casa — e merece respeito, atenção e carinho todos os dias", escreveu.

Viviane também falou sobre a importância de se sentir bem consigo mesma e sobre os planos para a nova fase.