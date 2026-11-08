Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:42
Nana Gouvea está no Rio de Janeiro para fazer algumas cirurgias plásticas. A atriz de 51 anos, que mora em Nova York, decidiu encarar o centro cirúrgico para dar uma repaginada no visual e apagar de vez uma marca bastante conhecida da época em que posava nua.
Nana Gouvea na capa da revista 'Playboy'
O plano principal é apagar uma tatuagem na região da virilha, que ficou marcada em seus ensaios para a extinta revista Playboy, além de retocar a marca deixada pelo parto da filha. Em conversa com Amin Khader, em vídeo enviado ao jornal Extra neste sábado (7), a ex-modelo não escondeu os planos.
"Vou tirar a cicatriz da minha cesariana. E vou tirar aquela tatuagem. Quem viu meu ensaio da 'Playboy' sabe. Aquela vai sair. E, se sobrar algo, eu tiro no laser", disparou Nana.
A artista também decidiu mexer no rosto pela primeira vez. Ela confessou que sempre foi desencanada com vaidade e nunca fez nem botox. Agora, achou que valia a pena arrumar tudo de uma vez para não se arrepender depois.
Nana Gouvêa
"Acho que está na hora. Não quero chegar ao ponto de me olhar no espelho e me achar mal, achando que deveria ter me cuidado há mais tempo. Sou uma pessoa desleixada, nunca fiz botox, quis corrigir tudo de uma vez só", desabafou.
Nas redes sociais, Nana posou ao lado do médico Antônio Pitanguy e contou que pediu um resultado discreto, sem exageros. "Vou ficar novinha em folha (risos)! Estou muito feliz e confiante", escreveu ela, lembrando que a única intervenção que tinha feito no corpo até hoje foi colocar silicone nos seios.