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Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy

Atriz, que mora nos Estados Unidos, vai passar por procedimentos estéticos no Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:42

Nana Gouvêa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nana Gouvea está no Rio de Janeiro para fazer algumas cirurgias plásticas. A atriz de 51 anos, que mora em Nova York, decidiu encarar o centro cirúrgico para dar uma repaginada no visual e apagar de vez uma marca bastante conhecida da época em que posava nua.

Nana Gouvea na capa da revista 'Playboy' 1 de 3

O plano principal é apagar uma tatuagem na região da virilha, que ficou marcada em seus ensaios para a extinta revista Playboy, além de retocar a marca deixada pelo parto da filha. Em conversa com Amin Khader, em vídeo enviado ao jornal Extra neste sábado (7), a ex-modelo não escondeu os planos.

"Vou tirar a cicatriz da minha cesariana. E vou tirar aquela tatuagem. Quem viu meu ensaio da 'Playboy' sabe. Aquela vai sair. E, se sobrar algo, eu tiro no laser", disparou Nana.

A artista também decidiu mexer no rosto pela primeira vez. Ela confessou que sempre foi desencanada com vaidade e nunca fez nem botox. Agora, achou que valia a pena arrumar tudo de uma vez para não se arrepender depois.

Nana Gouvêa 1 de 15

"Acho que está na hora. Não quero chegar ao ponto de me olhar no espelho e me achar mal, achando que deveria ter me cuidado há mais tempo. Sou uma pessoa desleixada, nunca fiz botox, quis corrigir tudo de uma vez só", desabafou.