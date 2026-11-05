NOVA FASE

Aos 53 anos, Scheila Carvalho mostra rosto inchado após procedimento e brinca: 'Tenham paciência'

Dançarina passou por um lifting facial e dividiu com os seguidores os primeiros dias do pós-operatório

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:11

Scheila Carvalho fez lifting facial Crédito: Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com inteligência artificial)

Scheila Carvalho usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para dividir com o público a sua rotina de recuperação após passar por um lifting facial, cirurgia plástica voltada para diminuir a flacidez e suavizar rugas do rosto. A ex-integrante do grupo É o Tchan, de 53 anos, realizou o procedimento cirúrgico em 20 de outubro.

Scheila Carvalho mostra rosto inchado após lifting facial 1 de 17

No stories do Instagram, a artista mostrou o rosto visivelmente inchado e com pontos. Para controlar a retenção de líquido logo no início, ela usou compressas com máscara de gelo e manteve uma dieta composta apenas por caldos e alimentos pastosos.

"Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar não. Tenham paciência", explicou a dançarina, levando o momento com bom humor.

A apresentadora revelou que o segundo dia após o procedimento exigiu mais calma por conta do inchaço. Nesse mesmo dia, ela tirou a rede hemostática, uma série de pontos em formato de grade costurados por fora do rosto que os médicos usam para segurar o inchaço e evitar manchas roxas.

Scheila Carvalho completa 53 anos 1 de 6

"Neste momento, eu não estava [tranquila]. Fiquei muito ansiosa por conta do inchaço, mas com a retirada da rede e com a drenagem, melhorou muito", relatou aos seguidores.