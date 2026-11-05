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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:11
Scheila Carvalho usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para dividir com o público a sua rotina de recuperação após passar por um lifting facial, cirurgia plástica voltada para diminuir a flacidez e suavizar rugas do rosto. A ex-integrante do grupo É o Tchan, de 53 anos, realizou o procedimento cirúrgico em 20 de outubro.
Scheila Carvalho mostra rosto inchado após lifting facial
No stories do Instagram, a artista mostrou o rosto visivelmente inchado e com pontos. Para controlar a retenção de líquido logo no início, ela usou compressas com máscara de gelo e manteve uma dieta composta apenas por caldos e alimentos pastosos.
"Estou com essa máscara de gelo para desinchar. Minha boca está inchada, viu, gente? Não é assim que eu vou ficar não. Tenham paciência", explicou a dançarina, levando o momento com bom humor.
A apresentadora revelou que o segundo dia após o procedimento exigiu mais calma por conta do inchaço. Nesse mesmo dia, ela tirou a rede hemostática, uma série de pontos em formato de grade costurados por fora do rosto que os médicos usam para segurar o inchaço e evitar manchas roxas.
Scheila Carvalho completa 53 anos
"Neste momento, eu não estava [tranquila]. Fiquei muito ansiosa por conta do inchaço, mas com a retirada da rede e com a drenagem, melhorou muito", relatou aos seguidores.
Já a partir do terceiro dia, Scheila voltou a comer normalmente e incluiu sessões de drenagem linfática e taping, aplicação de fitas elásticas adesivas que diminuem o inchaço e ajudam na uniformização da pele.