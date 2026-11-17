ENTRETENIMENTO

Aos 54 anos e sempre discreta, Renata Vasconcellos surpreende com mansão de R$ 6 milhões na Serra do Rio

Longe dos holofotes do Jornal Nacional, a jornalista tem uma propriedade cercada pela natureza, com arquitetura sofisticada e decoração que valoriza o aconchego



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:32

Com madeira, pedras, grandes painéis de vidro e uma atmosfera intimista, o refúgio atribuído à apresentadora revela seu lado mais reservado Crédito: Reprodução / Instagram | YouTube

A rotina diante das câmeras exige concentração, pontualidade e uma conexão diária com os acontecimentos do Brasil e do mundo. Mas, quando as luzes dos estúdios se apagam, Renata Vasconcellos encontra um cenário bem diferente daquele que o público acompanha no Jornal Nacional.

Aos 54 anos, a jornalista mantém uma vida pessoal reservada e tem uma propriedade na região serrana do Rio de Janeiro apontada como seu refúgio para os momentos de descanso. Cercada pelo verde e pelas montanhas, a casa reúne elementos rústicos e contemporâneos em uma proposta que valoriza o contato com a natureza.

Mansão de Renata Vasconcellos 1 de 6

De acordo com informações, o imóvel teria valor estimado em até R$ 6 milhões. A localização exata e a avaliação financeira, entretanto, não foram confirmadas publicamente pela apresentadora.

Casa de campo de Renata Vasconcellos aposta na integração com a natureza

A proposta arquitetônica atribuída à propriedade combina materiais naturais e soluções contemporâneas. Madeira, paredes de pedra e grandes painéis de vidro aparecem como elementos de destaque, criando uma relação visual entre os ambientes internos e a paisagem serrana.

A presença de amplas superfícies envidraçadas também favorece a entrada de luz natural. Em vez de apostar em uma estética excessivamente luxuosa, o projeto descrito valoriza uma atmosfera acolhedora, na qual a paisagem funciona como parte da decoração.

É justamente essa combinação que chama a atenção: uma residência que une o conforto de uma propriedade sofisticada à simplicidade visual de uma casa de campo.

Decoração minimalista e ambientes aconchegantes

Por dentro, a decoração segue uma proposta minimalista, com predominância de tons neutros, móveis confortáveis e obras de arte discretas.

A intenção é criar espaços que transmitam tranquilidade, sem excesso de informações visuais. A madeira ajuda a reforçar a sensação de aconchego, enquanto a iluminação natural aproxima a residência do ambiente externo.

Lareira é destaque na área de convivência

Entre os detalhes mencionados sobre a casa está uma lareira em uma área de convivência. O espaço teria sido pensado para reunir a família, aproveitar momentos de leitura e desfrutar dos dias mais frios da região serrana.

O elemento também reforça a identidade campestre da propriedade. Em uma residência cercada por montanhas e vegetação, a lareira funciona como um ponto de encontro e contribui para a atmosfera intimista.

Um refúgio longe da rotina do Jornal Nacional

À frente do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos está acostumada a acompanhar acontecimentos importantes e participar diariamente de uma das principais atrações jornalísticas da televisão brasileira.

Fora desse ambiente, a propriedade na serra representa uma proposta de desaceleração. O contato com o verde, a paisagem das montanhas e os espaços acolhedores contrastam com a dinâmica acelerada dos compromissos profissionais.

A discrição também faz parte da maneira como a jornalista conduz sua vida pessoal. Diferentemente de outras personalidades que compartilham frequentemente detalhes de suas residências nas redes sociais, Renata mantém maior distância da exposição doméstica.