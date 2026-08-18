NATUREZA

Aos 55 anos, apresentador abandona carreira na TV e decide viver em mansão milionária com vista panorâmica para a floresta

Apresentador reduziu o ritmo na televisão e passou a comandar o próprio canal no YouTube enquanto desfruta de uma propriedade com piscina panorâmica, quatro suítes e espaço para seis carros

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:00

Mansão de Geraldo Luís Crédito: Reprodução

O apresentador Geraldo Luís, aos 55 anos, reduziu o ritmo na televisão e encontrou nas redes sociais e no próprio canal no YouTube uma nova forma de manter contato com o público. Longe da rotina intensa da mídia tradicional, ele também passou a compartilhar momentos da vida pessoal e da rotina em uma mansão de frente para uma floresta.

Localizada em um terreno de 900 m², a propriedade tem ambientes amplos e áreas externas voltadas ao descanso e ao contato com a natureza. A residência conta com quatro suítes, sete banheiros e garagem com capacidade para seis carros.

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Um dos principais destaques da casa é a piscina panorâmica, que aproveita a paisagem verde ao redor da propriedade. Nas redes sociais, Geraldo costuma mostrar diferentes espaços do imóvel, com registros que ressaltam o jardim, a área externa e a tranquilidade do local.

A presença da vegetação também é um dos elementos que mais chamam atenção na residência. Grandes janelas e ambientes integrados favorecem a entrada de luz natural e aproximam os espaços internos da área verde.

Em vez de apostar apenas em elementos de ostentação, a decoração da mansão combina madeira, jardins e espaços abertos. A proposta cria um ambiente mais acolhedor e voltado ao descanso, aproveitando a paisagem natural que cerca o imóvel.

Com a mudança no ritmo profissional, Geraldo Luís passou a dedicar mais espaço ao próprio conteúdo na internet. A rotina compartilhada nas redes mostra justamente esse momento mais tranquilo da vida do apresentador, que mantém a comunicação com o público, mas longe da rotina diária da televisão.

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