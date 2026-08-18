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Aos 55 anos, apresentador abandona carreira na TV e decide viver em mansão milionária com vista panorâmica para a floresta

Apresentador reduziu o ritmo na televisão e passou a comandar o próprio canal no YouTube enquanto desfruta de uma propriedade com piscina panorâmica, quatro suítes e espaço para seis carros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:00

Mansão de Geraldo Luís
Mansão de Geraldo Luís Crédito: Reprodução

O apresentador Geraldo Luís, aos 55 anos, reduziu o ritmo na televisão e encontrou nas redes sociais e no próprio canal no YouTube uma nova forma de manter contato com o público. Longe da rotina intensa da mídia tradicional, ele também passou a compartilhar momentos da vida pessoal e da rotina em uma mansão de frente para uma floresta.

Localizada em um terreno de 900 m², a propriedade tem ambientes amplos e áreas externas voltadas ao descanso e ao contato com a natureza. A residência conta com quatro suítes, sete banheiros e garagem com capacidade para seis carros.

Mansão de Geraldo Luis

Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luis por Reprodução
Mansão de Geraldo Luís por Reprodução
Funcionários protestam contra fechamento de fábrica por Reprodução/TV Vanguarda
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Mansão de Geraldo Luis por Reprodução

Um dos principais destaques da casa é a piscina panorâmica, que aproveita a paisagem verde ao redor da propriedade. Nas redes sociais, Geraldo costuma mostrar diferentes espaços do imóvel, com registros que ressaltam o jardim, a área externa e a tranquilidade do local.

A presença da vegetação também é um dos elementos que mais chamam atenção na residência. Grandes janelas e ambientes integrados favorecem a entrada de luz natural e aproximam os espaços internos da área verde.

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Em vez de apostar apenas em elementos de ostentação, a decoração da mansão combina madeira, jardins e espaços abertos. A proposta cria um ambiente mais acolhedor e voltado ao descanso, aproveitando a paisagem natural que cerca o imóvel.

Com a mudança no ritmo profissional, Geraldo Luís passou a dedicar mais espaço ao próprio conteúdo na internet. A rotina compartilhada nas redes mostra justamente esse momento mais tranquilo da vida do apresentador, que mantém a comunicação com o público, mas longe da rotina diária da televisão.

Geraldo Luis

Geraldo Luís por Reprodução/SBT
Geraldo Luís e Geisy Arruda por Reprodução | Instagram
Geraldo Luís e Geisy Arruda por Reprodução | Instagram
Geraldo Luís vai abre o coração por Reprodução | Instagram
Geraldo Luís por Reprodução
Geraldo Luís e Cida por Reprodução/Record TV
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Geraldo Luís por Reprodução/SBT

Veja a mansão de Geraldo Luís por dentro

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