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Aos 55 anos, atriz Mônica Carvalho passa por harmonização facial e surpreende; veja antes e depois

Hoje, Monica atua como roteirista e produtora, protagonizando o filme ‘Deixe-me Viver’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19:29

Mônica Carvalho
Mônica Carvalho Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 55 anos, a atriz Mônica Carvalho, conhecida por várias novelas da TV Globo, passou por uma transformação surpreendente.

A atriz mostrou nesta segunda-feira (19), no Fofocalizando, no SBT, o resultado de uma harmonização facial que fez, com um antes e depois.

Mônica Carvalho

Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram
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Atriz Mônica Carvalho por Reprodução | Instagram

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Antes e depois de Mônica Carvalho
Antes e depois de Mônica Carvalho Crédito: Reprodução | Instagram

"Os detalhes é que fazem toda a diferença. Fiquei muito satisfeita", disse a atriz. A artista recebeu diversos comentários de elogios pela mudança: "Realçou ainda mais a beleza dela", "Ela sempre foi linda", "Ficou lindíssima. Já era, mas ficou mais ainda".

Monica ficou nacionalmente conhecida quando foi musa da abertura de "Mulheres de Areia", em 1993. A atriz atuou em diversas produções da TV Globo, como "História de Amor" (1995), "A Indomada" (1997), "Corpo Dourado" (1998), "Porto dos Milagres" (2001), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Fina Estampa (2011)", além de passagens por outras emissoras.

Hoje, Monica atua como roteirista e produtora, protagonizando o filme “Deixe-me Viver”, com passagens por festivais internacionais como o Festival de Cannes e o Inffinito Brazilian Film Festival em Miami.

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Mônica Carvalho

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