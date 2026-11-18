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Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19:41
Aos 55 anos, Luciano Huck é dono de uma fortuna milionária que foi possível após anos de dedicação à TV Globo.
Apresentador do “Domingão com Huck”, o comunicador ocupa o topo da lista das personalidades mais bem pagas da televisão brasileira.
Luciano Huck
Segundo informações do colunista André Romano, do portal O Tempo, podem chegar a cerca de R$ 4 milhões, se tornando o maior salário da emissora carioca.
O valor, no entanto, pode ficar ainda maior se somadas ações publicitárias e merchandisings integrados ao programa, fazendo com que a quantia seja superior a R$ 6 milhões. O valor pode ser usado, inclusive, para comprar seis mansões de R$ 6 milhões cada.
Desde que assumiu a atração do domingo, o apresentador conseguiu reafirmar sua força no mercado publicitário, junto aos maiores anunciantes do país, o que justifica os valores milionários envolvidos em seu salário mensal na emissora.