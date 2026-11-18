FORTUNA

Aos 55 anos, salário de Luciano Huck surpreende e dá para comprar 6 mansões

Salário do apresentador é um dos maiores da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 19:41

Luciano Huck apresenta programa aos domingos Crédito: Reprodução | Globo

Aos 55 anos, Luciano Huck é dono de uma fortuna milionária que foi possível após anos de dedicação à TV Globo.

Apresentador do “Domingão com Huck”, o comunicador ocupa o topo da lista das personalidades mais bem pagas da televisão brasileira.

Luciano Huck 1 de 5

Segundo informações do colunista André Romano, do portal O Tempo, podem chegar a cerca de R$ 4 milhões, se tornando o maior salário da emissora carioca.

O valor, no entanto, pode ficar ainda maior se somadas ações publicitárias e merchandisings integrados ao programa, fazendo com que a quantia seja superior a R$ 6 milhões. O valor pode ser usado, inclusive, para comprar seis mansões de R$ 6 milhões cada.