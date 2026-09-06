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Aos 59 anos, Paula Burlamaqui causa polêmica ao chamar envelhecimento de 'castigo'

Conhecida por trabalhos marcantes em novelas, a atriz abriu o jogo sobre as dificuldades da maturidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:09

Paula Burlamaqui Crédito: Reprodução

A atriz Paula Burlamaqui, de 59 anos, gerou forte repercussão nas redes sociais após fazer uma declaração bastante sincera e pessimista sobre a maturidade. Durante uma participação no podcast Vozes do Retiro, projeto oficial do Retiro dos Artistas, a veterana afirmou que considera o processo de envelhecimento "o castigo do ser humano", ressaltando que, em sua visão, não consegue enxergar nenhum ponto positivo nessa fase da vida.

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Justificando seu posicionamento, a artista explicou que o desgaste físico diário e as cobranças para manter o bem-estar tornaram-se exaustivos. Segundo Paula, a rotina para se manter ativa e saudável envolve uma maratona de cuidados que inclui reposição hormonal, acompanhamento médico especializado, idas ao tricólogo, sessões de análise e treinos puxados, resumindo que acorda cansada e precisa de muito esforço apenas para se sentir bem no dia a dia.

A fala da atriz rapidamente dividiu a internet. Enquanto muitos internautas e seguidores apoiaram o desabafo por se identificarem com o esgotamento físico e a cobrança estética da maturidade, outros criticaram a visão da famosa, apontando que envelhecer é um privilégio negado a muitos. Longe de querer ditar regras, Paula fez questão de ressaltar que falava estritamente a partir de sua própria vivência e ponto de vista.