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Aos 59 anos, Paula Burlamaqui causa polêmica ao chamar envelhecimento de 'castigo'

Conhecida por trabalhos marcantes em novelas, a atriz abriu o jogo sobre as dificuldades da maturidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:09

Paula Burlamaqui Crédito: Reprodução

A atriz Paula Burlamaqui, de 59 anos, gerou forte repercussão nas redes sociais após fazer uma declaração bastante sincera e pessimista sobre a maturidade. Durante uma participação no podcast Vozes do Retiro, projeto oficial do Retiro dos Artistas, a veterana afirmou que considera o processo de envelhecimento "o castigo do ser humano", ressaltando que, em sua visão, não consegue enxergar nenhum ponto positivo nessa fase da vida.

Paula Burlamaqui

Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Paula Burlamaqui por Reprodução
Fala da atriz Paula Burlamaqui durante entrevista ao GNT levantou discussão sobre o tema por Reprodução
Paula Burlamaqui comenta sobre ter filhos para cuidados na velhice por GNT
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Paula Burlamaqui por Reprodução

Justificando seu posicionamento, a artista explicou que o desgaste físico diário e as cobranças para manter o bem-estar tornaram-se exaustivos. Segundo Paula, a rotina para se manter ativa e saudável envolve uma maratona de cuidados que inclui reposição hormonal, acompanhamento médico especializado, idas ao tricólogo, sessões de análise e treinos puxados, resumindo que acorda cansada e precisa de muito esforço apenas para se sentir bem no dia a dia.

A fala da atriz rapidamente dividiu a internet. Enquanto muitos internautas e seguidores apoiaram o desabafo por se identificarem com o esgotamento físico e a cobrança estética da maturidade, outros criticaram a visão da famosa, apontando que envelhecer é um privilégio negado a muitos. Longe de querer ditar regras, Paula fez questão de ressaltar que falava estritamente a partir de sua própria vivência e ponto de vista.

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Tags:

Paula Burlamaqui Envelhecimento Envelhecer

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