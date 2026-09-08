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Aos 60 anos, Alexandre Borges, o Ulisses de 'Quem Ama Cuida', revela busca por novo amor: 'Sinto muita falta de ter alguém'

Ator diz que está aberto a um relacionamento e conta que sente falta de dividir os momentos simples da vida a dois

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:39

Alexandre Borges no Conversa com Bial
Alexandre Borges no Conversa com Bial Crédito: Reprodução/TV Globo

A chegada aos 60 anos fez Alexandre Borges repensar diferentes aspectos da vida. Atualmente no ar como Ulisses, em "Quem Ama Cuida", o ator está solteiro e revelou que deseja encontrar uma pessoa para viver um novo relacionamento.

Em entrevista ao jornal Extra, Alexandre contou que sente falta principalmente da companhia nos momentos mais simples do cotidiano, como chegar em casa depois de um dia de trabalho e ter alguém com quem conversar. "Estou buscando um romance nos meus 60 anos. Às vezes, eu sinto muita falta de ter alguém, de chegar em casa e ter com quem comentar uma cena legal que fiz", desabafou.

Elenco de Quem Ama Cuida

Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
Elenco de Quem Ama Cuida por Globo
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Elenco de Quem Ama Cuida por Globo

O ator também se definiu como romântico e afirmou que, quando se envolve, procura investir na relação. "Eu sou pisciano, bem romântico. Vou até a última insistência para ter realmente uma relação com alguém. Gosto de trocar carinho, mandar bilhete, flor, sair para comer, andar de mãos dadas na rua, pegar um cinema", contou.

Alexandre Borges fala sobre envelhecer

Além da vontade de viver um novo amor, completar 60 anos também mudou a relação de Alexandre com o envelhecimento. O ator afirmou que hoje se preocupa menos com o julgamento dos outros e pretende aproveitar a maturidade de maneira tranquila.

"O bom de chegar nessa idade é que você está cagando para quem tem preconceito contra sessentinhas. A melhor coisa é isso. Envelhecer é maravilhoso, melhor ainda é sentir sua evolução. Quero ser um velhinho em paz comigo mesmo, e não aqueles velhos ranzinzas", declarou.

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Pouco antes de completar 60 anos, Alexandre também decidiu investir mais nos cuidados com a aparência. Aos 59, passou a usar cremes e outros tratamentos para a pele porque, segundo ele, queria "estar gato" ao chegar à nova década.

Os cuidados, porém, acabaram ficando de lado por causa de Ulisses. Como o personagem de "Quem Ama Cuida" enfrenta uma situação de desespero provocada pelo vício em apostas, o ator considerou que uma aparência excessivamente cuidada não combinaria com o papel. "Não estou me justificando, porque sei que estou com rugas, e que não sou mais o mesmo, mas tive que parar de me cuidar", explicou.

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