Aos 60 anos, Romário surge no Rock in Rio com affair estudante que o acompanhou na Copa do Mundo

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Giuliana Mancini
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07:59
Romário aproveitou a noite de domingo (6) no Rock in Rio ao lado de uma companhia já conhecida de sua vida pessoal. Aos 60 anos, o senador foi flagrado na área VIP do festival com Marcielle Mota, estudante que mantém uma relação próxima com o ex-jogador há cerca de quatro anos.
A jovem, inclusive, esteve com Romário durante a viagem dele para os Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, em junho. Marcielle foi uma das mulheres que fizeram parte da estadia do Baixinho no país durante o torneio.
Marcielle Motta
A história entre os dois começou em 2022. Naquele ano, Marcielle também acompanhou Romário na Copa do Mundo do Catar. O relacionamento chegou a ganhar contornos de namoro e permaneceu assim até o terceiro trimestre de 2023. No Arraiá do Baixola daquele ano, tradicional festa junina promovida pelo ex-atacante da seleção, Marcielle ocupou o posto de "primeira-dama" da vez.
A proximidade entre eles voltou a ficar evidente neste ano. No fim de maio, Romário e Marcielle passaram alguns dias juntos em Paris. Pouco tempo depois, os dois também estiveram nos Estados Unidos durante o período da Copa.