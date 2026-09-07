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Aos 60 anos, Romário surge no Rock in Rio com affair estudante que o acompanhou na Copa do Mundo

Quatro anos após início do romance, ex-jogador apareceu ao lado de Marcielle Mota

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07:59

Marcielle Mota com Romário, em 2023, e na área vip do Rock in Rio
Marcielle Mota com Romário, em 2023, e na área vip do Rock in Rio Crédito: Reprodução

Romário aproveitou a noite de domingo (6) no Rock in Rio ao lado de uma companhia já conhecida de sua vida pessoal. Aos 60 anos, o senador foi flagrado na área VIP do festival com Marcielle Mota, estudante que mantém uma relação próxima com o ex-jogador há cerca de quatro anos.

A jovem, inclusive, esteve com Romário durante a viagem dele para os Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, em junho. Marcielle foi uma das mulheres que fizeram parte da estadia do Baixinho no país durante o torneio.

Marcielle Motta

Marcielle Motta no hotel em Manhattan por Reprodução/Instagram
Marcielle Mota e Romário por Reprodução/Instagram
Marcielle Mota atrás de Ricardo Rocha na estreia do Brasil na Copa por Reprodução/Instagram
Marcielle Mota por Reprodução/Instagram
Marcielle Motta em Paris no final de maio, e Babi Cavalcanti no início do mesmo mês por Reprodução/Instagram
Marcielle Motta no hotel em Manhattan por Reprodução/Instagram
Marcielle Mota com Romário, em 2023, e na área vip do Rock in Rio por Reprodução
Marcielle Mota com Romário, em 2023 por Reprodução
Marcielle Mota na área vip do Rock in Rio com Romário por Reprodução
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Marcielle Motta no hotel em Manhattan por Reprodução/Instagram

A história entre os dois começou em 2022. Naquele ano, Marcielle também acompanhou Romário na Copa do Mundo do Catar. O relacionamento chegou a ganhar contornos de namoro e permaneceu assim até o terceiro trimestre de 2023. No Arraiá do Baixola daquele ano, tradicional festa junina promovida pelo ex-atacante da seleção, Marcielle ocupou o posto de "primeira-dama" da vez.

A proximidade entre eles voltou a ficar evidente neste ano. No fim de maio, Romário e Marcielle passaram alguns dias juntos em Paris. Pouco tempo depois, os dois também estiveram nos Estados Unidos durante o período da Copa.

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Tags:

Romário Rock in rio Marcielle Motta

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