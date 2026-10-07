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Aos 61 anos, avó de 12 netos bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em prancha

Canadense DonnaJean Wilde superou marca anterior de 4h30min11s e mantém título de maior tempo na posição entre mulheres

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:51

Aos 61 anos, canadense bate recorde mundial ao ficar cinco horas na prancha
Aos 61 anos, canadense bate recorde mundial ao ficar cinco horas na prancha Crédito: Divulgação

Aos 61 anos, a canadense DonnaJean Wilde levou a resistência física a outro nível. A professora aposentada permaneceu cinco horas em posição de prancha e estabeleceu um novo recorde mundial feminino durante o Huntsman World Senior Games, nos Estados Unidos, na terça-feira (6).

O feito supera a própria marca da atleta, registrada em março de 2024. Na ocasião, ela havia permanecido 4 horas, 30 minutos e 11 segundos na posição, tempo reconhecido pelo Guinness World Records.

Avó de 12 netos, DonnaJean manteve o corpo alinhado durante todo o desafio, apoiada somente nos antebraços e nos dedos dos pés. O esforço foi ainda maior porque ela convive com dores crônicas nas mãos e nos braços.

Prancha abdominal

A técnica correta ajuda a evitar compensações na lombar e no pescoço durante a sustentação por Freepik
Exercício pode ser feito em pouco espaço, mas depende de alinhamento entre cabeça, tronco e quadris por Freepik
Abdômen, glúteos, lombar e ombros são ativados ao mesmo tempo durante a posição isométrica por Freepik
Séries curtas e bem feitas podem ser mais úteis do que vários minutos com a lombar fora do alinhamento por Freepik
Sustentar a posição por mais tempo só faz sentido quando a postura permanece controlada por Freepik
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A técnica correta ajuda a evitar compensações na lombar e no pescoço durante a sustentação por Freepik

A relação da canadense com a prancha começou há cerca de 12 anos, depois que ela fraturou o pulso e precisou interromper temporariamente atividades como corrida e musculação. Foi quando descobriu que conseguia permanecer na posição por longos períodos enquanto lia ou realizava outras atividades.

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Desde então, o exercício passou a fazer parte de sua rotina. Segundo o Guinness, DonnaJean chegou a treinar duas a três horas de prancha por dia.

Durante o novo recorde, o desgaste foi aumentando com o passar do tempo. Ao final das cinco horas, os braços e os pés estavam bastante avermelhados. A atleta contou que os cotovelos doíam muito e que a última hora foi especialmente difícil para manter a concentração e a postura.

Além do recorde na prancha, DonnaJean também acumula uma marca de flexões realizadas em uma hora.

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