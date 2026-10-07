SAÚDE

Aos 61 anos, avó de 12 netos bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em prancha

Canadense DonnaJean Wilde superou marca anterior de 4h30min11s e mantém título de maior tempo na posição entre mulheres

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:51

Aos 61 anos, canadense bate recorde mundial ao ficar cinco horas na prancha Crédito: Divulgação

Aos 61 anos, a canadense DonnaJean Wilde levou a resistência física a outro nível. A professora aposentada permaneceu cinco horas em posição de prancha e estabeleceu um novo recorde mundial feminino durante o Huntsman World Senior Games, nos Estados Unidos, na terça-feira (6).

O feito supera a própria marca da atleta, registrada em março de 2024. Na ocasião, ela havia permanecido 4 horas, 30 minutos e 11 segundos na posição, tempo reconhecido pelo Guinness World Records.

Avó de 12 netos, DonnaJean manteve o corpo alinhado durante todo o desafio, apoiada somente nos antebraços e nos dedos dos pés. O esforço foi ainda maior porque ela convive com dores crônicas nas mãos e nos braços.

Prancha abdominal 1 de 5

A relação da canadense com a prancha começou há cerca de 12 anos, depois que ela fraturou o pulso e precisou interromper temporariamente atividades como corrida e musculação. Foi quando descobriu que conseguia permanecer na posição por longos períodos enquanto lia ou realizava outras atividades.

Desde então, o exercício passou a fazer parte de sua rotina. Segundo o Guinness, DonnaJean chegou a treinar duas a três horas de prancha por dia.

Durante o novo recorde, o desgaste foi aumentando com o passar do tempo. Ao final das cinco horas, os braços e os pés estavam bastante avermelhados. A atleta contou que os cotovelos doíam muito e que a última hora foi especialmente difícil para manter a concentração e a postura.