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Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

Cantora celebrou aniversário à beira-mar em Taipu de Fora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:21

Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada
Mart'nália e Tayná com fã durante viagem no sul da Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Logo após apagar as velas de 61 anos, Mart'nália escolheu o sul da Bahia para descansar. A artista viajou acompanhada de Tayná Ruivo, sua nova namorada, em um roteiro de sol e mar.

Segundo o EXTRA, as duas ficaram hospedadas em Taipu de Fora, um dos lugares mais cobiçados da Península de Maraú. O casal, que se manteve discreto, ainda assim, posou para uma foto com uma fã.

Mart'nália curte viagem romântica na Bahia com nova namorada

Mart'nália e Tayná com fã durante viagem no sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Mart'nália de bicicleta na Praia de Taipu de Fora por Reprodução/Instagram
Mart'nália e Tayná com fã durante viagem no sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Namorada de Mart'nália, Tayná (de blusa preta com renda)  por Reprodução/Instagram
Namorada de Mart'nália, Tayná (de blusa preta com renda)  por Reprodução/Instagram
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Mart'nália e Tayná com fã durante viagem no sul da Bahia por Reprodução/Instagram

O clima de romance não ficou só na Bahia. Tayná também acompanhou a cantora nos bastidores do Espaço Favela, no Rock in Rio, data que coincidiu com o aniversário da sambista.

No camarim, a comemoração teve até bolo surpresa. Registros de amigos mostram Tayná sorridente ajudando a acender as velas da artista.

O último relacionamento público da filha de Martinho da Vila havia sido com a empresária Nana Lima, assumido em 2021.  

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Tags:

Bahia Viagem Mart'nália

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