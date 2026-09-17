Aos 61 anos, Mart'nália curte viagem romântica no sul da Bahia com nova namorada; conheça

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:21
Logo após apagar as velas de 61 anos, Mart'nália escolheu o sul da Bahia para descansar. A artista viajou acompanhada de Tayná Ruivo, sua nova namorada, em um roteiro de sol e mar.
Segundo o EXTRA, as duas ficaram hospedadas em Taipu de Fora, um dos lugares mais cobiçados da Península de Maraú. O casal, que se manteve discreto, ainda assim, posou para uma foto com uma fã.
Mart'nália curte viagem romântica na Bahia com nova namorada
O clima de romance não ficou só na Bahia. Tayná também acompanhou a cantora nos bastidores do Espaço Favela, no Rock in Rio, data que coincidiu com o aniversário da sambista.
No camarim, a comemoração teve até bolo surpresa. Registros de amigos mostram Tayná sorridente ajudando a acender as velas da artista.
O último relacionamento público da filha de Martinho da Vila havia sido com a empresária Nana Lima, assumido em 2021.