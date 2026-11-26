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Aos 62 anos, ator transforma castelo histórico de R$ 330 milhões em vinícola de luxo; propriedade foi alvo de briga com ex-esposa

Brad Pitt e Angelina Jolie chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial pela propriedade na França

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:24

Vinícola de R$ 330 milhões de Brad Pitt produz milhares de garrafas de vinho por dia Crédito: YouTube/Reprodução

Brad Pitt e Angelina Jolie chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial envolvendo o Château Miraval, propriedade milionária na região da Provença, no sul da França. O anúncio foi feito na quarta-feira (25), após anos de conflitos entre os artistas em torno da vinícola, avaliada em aproximadamente US$ 60 milhões, o equivalente a R$ 330 milhões. Os detalhes do entendimento, entretanto, não foram divulgados.

O empreendimento, que se tornou um dos negócios mais conhecidos do ator, reúne vinhedos, olivais centenários, áreas de cultivo, floresta nativa e um castelo histórico.

Vinícola de R$ 330 milhões de Brad Pitt produz milhares de garrafas de vinho por dia 1 de 14

A propriedade ocupa cerca de 500 hectares na cidade de Correns, área equivalente a aproximadamente 700 campos de futebol. Além da estrutura histórica, o complexo abriga uma operação agrícola voltada principalmente à produção de vinhos, com destaque para os rosés, e também fabrica azeite de oliva.

Pitt se associou à família Perrin, tradicional no setor vinícola francês, para desenvolver o negócio. Desde o início da parceria, o projeto adotou critérios de cultivo orgânico, sem utilização de herbicidas, pesticidas ou produtos químicos sintéticos. Os vinhedos conquistaram certificações das denominações Côtes de Provence e Coteaux Varois.

Vinícola de Brad Pitt produz milhões de garrafas por ano

A operação do Château Miraval cresceu consideravelmente desde que o ator passou a investir no empreendimento. Inicialmente, a propriedade produzia cerca de 150 mil garrafas de vinho por ano. Com a expansão comercial, o volume de distribuição chegou a aproximadamente 10 milhões de unidades anuais.

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Um dos primeiros grandes sucessos comerciais ocorreu em 2013, com o lançamento do rosé Miraval 2012. Na ocasião, 6 mil garrafas foram vendidas diretamente pela propriedade em apenas cinco horas. Outras 100 mil unidades foram destinadas a lojas e restaurantes ao redor do mundo.

O envolvimento de Brad Pitt no empreendimento também ultrapassou o investimento financeiro. O ator participou de decisões relacionadas ao processo de vinificação, à identidade visual dos rótulos e às embalagens dos produtos.

Além dos vinhos, a propriedade mantém a produção de azeite de oliva, seguindo os mesmos princípios de cultivo orgânico. A combinação entre tradição agrícola, preservação ambiental e expansão comercial ajudou a consolidar a marca no mercado internacional.

Por que Brad Pitt e Angelina Jolie disputavam a vinícola?

A disputa judicial começou depois que Angelina Jolie vendeu sua participação de 50% no Château Miraval para a Tenute del Mondo, subsidiária de um grupo controlado pelo empresário Yuri Shefler.

Brad Pitt contestou a negociação, alegando que existia um acordo anterior entre os dois segundo o qual nenhum deles poderia vender sua participação sem o consentimento do outro. O processo teve início em fevereiro de 2022 e se tornou mais um capítulo dos conflitos entre os artistas após a separação.