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Aos 63 anos, ator da Globo escolhe viver em sítio com piscina de ondas, horta e cachoeira particular

Marcello Novaes frequenta a propriedade em Teresópolis desde os 14 anos e hoje passa boa parte do tempo entre horta, oficina, galinhas e trabalhos de marcenaria

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:49

O sítio de Marcello Novaes em Teresópolis Crédito: Reprodução

Longe da rotina dos estúdios e da correria das grandes cidades, Marcello Novaes encontrou na Região Serrana do Rio de Janeiro um refúgio cercado de natureza. Aos 63 anos, o ator divide a rotina entre os trabalhos e o sítio em Teresópolis, onde coloca a mão na massa e participa diretamente da construção e da manutenção da propriedade. Lá, ele vira arquiteto, marceneiro, agricultor e até construtor de cachoeira.

A relação de Marcello com o local começou ainda na adolescência. Aos 14 anos, ele já frequentava o sítio, que pertencia ao tio. Ele conta que, na época, preferia passar os dias cercado pelo verde a frequentar os shoppings da Zona Sul do Rio.

O sítio de Marcello Novaes em Teresópolis 1 de 17

O tio, que era advogado e mantinha uma pequena oficina na propriedade, ensinou ao sobrinho noções de mecânica e elétrica. Décadas depois, Marcello comprou o terreno do familiar e transformou o espaço em seu principal refúgio.

Durante a pandemia, o ator chegou a passar cerca de dois anos praticamente isolado no sítio. A experiência reforçou sua ligação com a natureza e com a vida no campo.

"Vi que é um lugar que me traz muita paz, um lugar muito especial. Tem bastante natureza. A água nasce dentro do terreno. Eu planto, fiz uma oficina e é onde me sinto bem. A energia é diferente. Tenho uma identificação muito grande com a natureza", contou ao gshow.

Cachoeira construída pelo ator

A água é um dos destaques da propriedade. Como existe uma nascente dentro do terreno, Marcello decidiu aproveitar o recurso natural para construir uma pequena cachoeira.

Marcello Novaes 1 de 10

O ator também montou uma oficina no sítio, onde trabalha principalmente com madeira. Ele produz móveis, objetos e outras estruturas para a própria propriedade e aparece em registros nas redes sociais colocando a mão na massa durante as construções.

Os trabalhos manuais fazem parte da rotina de Marcello, que também cuida de serviços de manutenção do local, como pintura, elétrica e marcenaria.

Horta orgânica e criação de galinhas

A vida no campo também inclui o cultivo de alimentos. Marcello mantém uma horta orgânica e reaproveita resíduos produzidos na própria propriedade para preparar o adubo.

Fezes das galinhas, húmus de minhocário e material das composteiras são utilizados na plantação. Cascas de frutas, legumes, verduras, ovos e pó de café também entram no processo de reaproveitamento.

O ator cria galinhas no sítio e afirma que não abate os animais. "Não mato uma galinha porque não quero nenhum tipo de matança no sítio. Tudo vive em harmonia. Só como os ovos", declarou.

Piscina com ondas para surfar

Além do contato com a natureza e dos trabalhos na propriedade, o sítio também tem espaços voltados para lazer e exercícios.

Um dos destaques é uma piscina adaptada com ondas artificiais, que permite a Marcello praticar surfe sem precisar deixar a Região Serrana. A propriedade também conta com piscina convencional, sauna e áreas para atividades ao ar livre.

Mesmo mantendo uma casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para os períodos em que precisa ficar próximo das gravações e de outros compromissos profissionais, o ator afirma que se identifica mais com a tranquilidade da serra.

Sítio é frequentado pelos filhos

A propriedade também faz parte da história familiar de Marcello. Os filhos Diogo, de 30 anos, e Pedro, de 29, cresceram frequentando o sítio nos fins de semana.

Além da casa principal, o ator construiu uma residência de dois quartos no terreno para receber a família. O espaço permite que os filhos tenham mais autonomia durante as visitas à propriedade.