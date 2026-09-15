Aos 63 anos, Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:45
Aos 63 anos, Marisa Orth decidiu explorar uma nova faceta da carreira. A atriz vai estrelar um filme sensual voltado ao público adulto, produzido para a plataforma Amasso e com direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.
Na produção, Marisa contracena com Vitor Gadelha, ator e modelo conhecido por participar de A Praça É Nossa. O filme tem cerca de 10 minutos de duração e será disponibilizado em 30 de setembro, às 20h, com acesso ao custo de R$ 33.
Marisa Orth estreia em plataforma adulta
A história acompanha um encontro entre os personagens de Marisa e Vitor durante uma noite. A proposta, segundo a divulgação, aposta mais na sensualidade e na sugestão do que na exposição, deixando parte da narrativa para a imaginação de quem assiste.
Em entrevista sobre o projeto, Marisa contou que ficou nervosa quando recebeu o convite, mas mudou de percepção ao conferir o resultado. A atriz afirmou ter se surpreendido positivamente com a própria imagem nas cenas e destacou a parceria com o colega de elenco.
O trabalho também representa o retorno de Marisa ao universo de produções sensuais quase três décadas depois de posar para a Playboy, em 1997. Na época, a atriz protagonizou uma das capas de maior repercussão da revista no Brasil.
Agora, aos 63, ela encara uma nova experiência diante das câmeras e sob o comando de dois nomes conhecidos do audiovisual brasileiro.