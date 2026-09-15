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Aos 63 anos, Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual

Atriz, de 63 anos, divide cena com Vitor Gadelha em produção que chega ao streaming no fim de setembro

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:45

Aos 63 anos, Marisa Orth estreia em plataforma adulta com filme sensual dirigido por Bárbara Paz Crédito: Divulgação

Aos 63 anos, Marisa Orth decidiu explorar uma nova faceta da carreira. A atriz vai estrelar um filme sensual voltado ao público adulto, produzido para a plataforma Amasso e com direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz.

Na produção, Marisa contracena com Vitor Gadelha, ator e modelo conhecido por participar de A Praça É Nossa. O filme tem cerca de 10 minutos de duração e será disponibilizado em 30 de setembro, às 20h, com acesso ao custo de R$ 33.

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A história acompanha um encontro entre os personagens de Marisa e Vitor durante uma noite. A proposta, segundo a divulgação, aposta mais na sensualidade e na sugestão do que na exposição, deixando parte da narrativa para a imaginação de quem assiste.

Em entrevista sobre o projeto, Marisa contou que ficou nervosa quando recebeu o convite, mas mudou de percepção ao conferir o resultado. A atriz afirmou ter se surpreendido positivamente com a própria imagem nas cenas e destacou a parceria com o colega de elenco.

O trabalho também representa o retorno de Marisa ao universo de produções sensuais quase três décadas depois de posar para a Playboy, em 1997. Na época, a atriz protagonizou uma das capas de maior repercussão da revista no Brasil.