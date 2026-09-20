Aos 63 anos, Marisa Orth revela bastidores de filme adulto: 'Deu trabalho'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:59
Marisa Orth, aos 63 anos, usou as redes sociais neste sábado (19) para atualizar os fãs sobre os novos projetos profissionais em Lisboa, Portugal. A artista divide a rotina entre os ensaios de uma peça escrita e protagonizada por Miguel Falabella, a expectativa pelo lançamento de um filme gravado no país e a produção de um filme adulto.
Marisa Orth
Sem rodeios, a atriz admitiu que o projeto exigiu fôlego extra no set português. Sobre a experiência com o minifilme adulto, resumiu sem meio-termo: "Deu trabalho". A gravação exigiu dedicação em meio à maratona de compromissos na capital portuguesa.
Além da investida ousada no audiovisual, Marisa aposta nos palcos portugueses ao lado de Miguel Falabella. A dupla reencontra a química em um espetáculo inédito concebido pelo ator e dramaturgo carioca.
O pacote ainda inclui a espera pelo lançamento de um longa-metragem gravado inteiramente em terras portuguesas.