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Aos 63 anos, Xuxa exibe flexibilidade e manda recado para haters: 'Vou continuar mostrando'

Apresentadora posou durante sessão de pilates com sua cadelinha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:49

Xuxa afirmou que só rompe relações com ex-Paquitas por casos de homofobia
Xuxa  Crédito: Blad Meneghel

Xuxa Meneghel usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para mostrar que a rotina de treinos segue firme aos 63 anos. Na foto compartilhada, a apresentadora chamou a atenção ao exibir flexibilidade e boa forma em um aparelho de pilates, vestindo conjunto fitness preto.

Xuxa em aula de pilates

Xuxa mostra elasticidade em aula de pilates por Reprodução/Instagram
Xuxa mostra elasticidade em aula de pilates por Reprodução/Instagram
Amigos e familiares compareceram à Último Show da Nave por Reprodução | Instagram
Amigos e familiares compareceram à Último Show da Nave por Reprodução | Instagram
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na estreia da turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @bladmeneghel
Xuxa na turnê 'O Último Voo da Nave' por Reprodução/Instagram @morivafilmes
Xuxa em sua primeira e única capa da 'Playboy' e em um foto promocional da revista 'Ele Ela' por Reprodução
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Xuxa mostra elasticidade em aula de pilates por Reprodução/Instagram

Além da performance física, outro detalhe roubou a cena no estúdio, a cadela Doralice, pet da artista. A cachorrinha acompanhou toda a atividade repousando em uma caminha posicionada ao lado do equipamento onde a artista se exercitava.

Em julho, no programa Mais Você, a eterna Rainha dos Baixinhos deu uma resposta às críticas que costuma receber na internet. No vídeo, ela ironizou os ataques sobre suas marcas de expressão, estilo e idade, afirmando que a onda de comentários negativos acabou surtindo efeito contrário.

Segundo ela, a repercussão dos críticos aumentaram o interesse em seus projetos recentes. "Muito obrigada por vocês terem me criticado, porque depois que vocês fizeram isso, as vendas aumentaram muito", disparou a apresentadora.

Com bom humor, Xuxa também tratou das reclamações em relação aos figurinos mais ousados que escolhe para se apresentar no palco. Em tom descontraído, declarou: "Para quem não gosta, vou continuar mostrando minha virilha, ou melhor, meu talento para todos vocês. Porque eu sei que esse talento vem de mim para vocês".

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Tags:

Pilates Xuxa

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