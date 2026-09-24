Aos 63 anos, Xuxa exibe flexibilidade e manda recado para haters: 'Vou continuar mostrando'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:49
Xuxa Meneghel usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para mostrar que a rotina de treinos segue firme aos 63 anos. Na foto compartilhada, a apresentadora chamou a atenção ao exibir flexibilidade e boa forma em um aparelho de pilates, vestindo conjunto fitness preto.
Xuxa em aula de pilates
Além da performance física, outro detalhe roubou a cena no estúdio, a cadela Doralice, pet da artista. A cachorrinha acompanhou toda a atividade repousando em uma caminha posicionada ao lado do equipamento onde a artista se exercitava.
Em julho, no programa Mais Você, a eterna Rainha dos Baixinhos deu uma resposta às críticas que costuma receber na internet. No vídeo, ela ironizou os ataques sobre suas marcas de expressão, estilo e idade, afirmando que a onda de comentários negativos acabou surtindo efeito contrário.
Segundo ela, a repercussão dos críticos aumentaram o interesse em seus projetos recentes. "Muito obrigada por vocês terem me criticado, porque depois que vocês fizeram isso, as vendas aumentaram muito", disparou a apresentadora.
Com bom humor, Xuxa também tratou das reclamações em relação aos figurinos mais ousados que escolhe para se apresentar no palco. Em tom descontraído, declarou: "Para quem não gosta, vou continuar mostrando minha virilha, ou melhor, meu talento para todos vocês. Porque eu sei que esse talento vem de mim para vocês".