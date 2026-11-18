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Aos 63 anos, Xuxa treina 6 vezes por semana e impressiona personal: 'Condicionamento invejável'

Preparação física para turnê de duas horas inclui musculação de até 90 minutos e pilates

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:42

Xuxa conquista coxas e abdômen definidos em treino 6 vezes por semana Crédito: Reprodução

Aos 63 anos, Xuxa Meneghel tem chamado a atenção pelo preparo físico e pela definição muscular durante a turnê "O Último Voo da Nave". Por trás da disposição da apresentadora nos palcos está uma rotina intensa de exercícios: ela treina seis vezes por semana e conta com acompanhamento especializado para manter o condicionamento e ganhar massa muscular.

Em entrevista ao gshow, a personal trainer Vanessa Barbosa revelou detalhes da preparação da Rainha dos Baixinhos. Especialista em hipertrofia e treinamento feminino, ela afirma que, apesar de não gostar muito de treinar, Xuxa leva os exercícios a sério e demonstra bastante disposição.

Vanessa Barros é personal de Xuxa 1 de 9

"É excepcional! Treina muito bem, tem disposição e condicionamento invejáveis. Às vezes, até esqueço que ela tem 63 anos. Mesmo com algumas limitações, entrega muito. É uma inspiração para mim. Espero chegar à idade dela com a metade da disposição que tem. Fico impressionada como consegue dar conta de inúmeras responsabilidades e ainda treinar bem", afirmou a profissional.

Para acompanhar o ritmo da turnê, a apresentadora passou a seguir uma preparação específica. Os exercícios são realizados por tempo determinado, com intervalos menores entre as séries. Além disso, a duração dos treinos foi ampliada para 90 minutos. "O show tem duração de 2 horas, então ela precisa estar muito bem condicionada", explicou Vanessa.

A rotina de Xuxa não se resume à musculação. A apresentadora também pratica pilates, atividade que complementa o trabalho de força e contribui para a mobilidade, a flexibilidade e o equilíbrio. Segundo a personal, os principais objetivos dos exercícios são qualidade de vida, condicionamento físico e hipertrofia.

"Melhora a estabilidade do core, mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, consciência corporal e controle neuromuscular, contribuindo para movimentos mais eficientes e melhor desempenho no treinamento de força. Ela faz muitas atividades e o corpo precisa descansar", destacou.