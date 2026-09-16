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Aos 64 anos, Tom Cruise confirma boatos sobre seu comportamento nos sets: 'Sou intenso'

Astro de Hollywood assumiu que sua personalidade forte acompanha sua carreira desde a infância

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:59

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' Crédito: Divulgação

O ator Tom Cruise resolveu colocar cartas na mesa e admitiu que os boatos sobre seu comportamento rigoroso nos sets de filmagem são reais. A declaração do astro aconteceu durante uma rodada de entrevistas voltada para a divulgação de seu novo projeto no cinema.

O ator Tom Cruise para o filme 'Digger' 1 de 8

A entrevista faz parte da campanha promocional do drama 'Digger', dirigido por Alejandro G. Iñárritu. A nova produção tem estreia marcada para outubro e especialistas apontam o longa como forte concorrente na corrida pelo Oscar de 2027.

Questionado sobre o nível de exigência que impõe aos colegas de trabalho e equipes técnicas, o ator não fugiu da resposta. Ele explicou que sua postura firme é colocada às claras logo no primeiro contato profissional, deixando claro para os parceiros exatamente o que esperar da convivência diária.

O protagonista de 'Missão: Impossível' justificou que sua dedicação nasce de um senso de responsabilidade com o projeto e com todos os envolvidos. Segundo ele, há planejamento detalhado por trás de cada cena, mas a busca por excelência exige foco absoluto de toda a equipe.

Longe de se incomodar com a fama de focado, o artista encarou o assunto com bom humor e revelou que essa característica o define desde muito antes da fama. Ele contou que já ouvia críticas sobre sua seriedade excessiva quando era apenas um garoto.