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Aos 64 anos, Zezé Di Camargo tem fazenda maior do que 2 mil campos de futebol, com criação de gado e abrigo para animais resgatados

Cantor mudou o modelo de criação de gado na propriedade e mantém espaço para acolher cães e cavalos em situação de vulnerabilidade

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:30

Com uma área de 1.500 hectares, equivalente a aproximadamente 1.388 campos de futebol, a propriedade ficou conhecida pela criação de gado Nelore de alto padrão genétic Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zezé Di Camargo, de 64 anos, é proprietário da Fazenda É o Amor, localizada em Araguapaz, no interior de Goiás. Conhecido pela trajetória na música sertaneja, o artista também dedica parte da rotina aos cuidados com animais resgatados e abandonados.

Com uma área de 1.500 hectares, equivalente a aproximadamente 1.388 campos de futebol, a propriedade ficou conhecida pela criação de gado Nelore de alto padrão genético. Nos últimos anos, no entanto, o cantor promoveu mudanças na atividade rural e decidiu manter a criação sem realizar o abate de animais no local.

Em entrevista ao programa Globo Rural, em 2024, Zezé explicou a mudança no modelo de negócio. “Mudei o formato do negócio, agora a fazenda é só para cria. Não mato nenhum animal. Ainda como carne, mas prefiro comprar fora do que matar lá dentro”, afirmou.

Fazenda 'É o Amor' 1 de 10

Fazenda também funciona como abrigo para cães

Além da criação de gado, a propriedade abriga um canil construído em 2024. A iniciativa é conduzida por Zezé ao lado da esposa, a jornalista e influenciadora Graciele Lacerda. O casal recebe animais em situação de vulnerabilidade há mais de uma década.

Atualmente, o espaço acolhe mais de 15 cães, incluindo animais encontrados nas ruas e que necessitam de cuidados veterinários. A estrutura também passa por reformas para ampliar a segurança e oferecer mais liberdade aos cachorros.

Em entrevista ao portal g1, Graciele explicou que a ampliação busca evitar que os animais escapem da propriedade. “Uma vez ou outra, um cachorro fugia porque a fazenda é aberta. Agora, a gente está aumentando esse espaço do canil, para eles terem mais liberdade e não correrem risco de fugir”, contou.

A influenciadora também relembrou como começou o trabalho de acolhimento. A primeira adoção foi a de Meg, resgatada por Zezé em Capelinha, Minas Gerais, em 2013. Desde então, o casal passou a receber cães em diferentes condições de saúde.

“A gente pega cachorros de rua, doentes… já pegamos cachorro com barriga aberta, de tudo quanto é jeito. Nós cuidamos, tratamos e eles ficam lá”, relatou.

Em junho de 2026, a família recebeu mais um integrante: Gaara. O cachorro ganhou visibilidade nas redes sociais depois de passar por quatro feiras de adoção sem encontrar uma família interessada, até ser acolhido na fazenda.

Cantor também acolhe cavalos resgatados

O trabalho de proteção aos animais na propriedade não se limita aos cães. Em 2025, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda receberam cinco cavalos resgatados de um abatedouro clandestino em Anápolis, também em Goiás.