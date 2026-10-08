AUTOESTIMA

Aos 65 anos, André Mattos comemora ao perder 65kg, se define como ‘gostoso’ e dispara: ‘Meu peito peludo faz sucesso’

Ator disse que peitoral faz sucesso entre homens e mulheres, e vem recebendo vários elogios

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:25

André Mattos abriu o coração sobre autoestima Crédito: Reprodução | Instagram

O ator André Mattos chega aos 65 anos nesta quinta-feira (8), e o artista aproveitou o momento para se auto exaltar em frente ao espelho, após perder peso que tem de idade.

No auge da terceira idade, o artista revelou que o peitoral peludo é uma das partes que mais gosta do corpo. "Continua! O sucesso é mais com os homens do que com as mulheres. As fotos do meu peito peludo são mais comentadas por eles, fazem o maior sucesso. Me divirto. Falam que querem me namorar. Eu digo: 'Opa, vamos simbora'. É levar a vida na diversão, na alegria, no amor", disse com bom humor, ao Gshow.

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O ator afirmou que os elogios e cantadas elevam sua autoestima. “Muitos dizem que me preferiam mais gordinho. Mas falam que estou uma delícia. Vamos acabar com essa frescura. Adoro quando dizem: 'olha como você está gostoso!'. Hoje, li a mensagem de um seguidor: 'quero conversar com você'. Respondi: 'Vambora!'. Vamos trocar vivências, experiências, isso que é o grande barato da vida, é dessa leveza que estou te falando".

Aberto para um novo amor, André, que é pai de Carolina Repetto, de 32 anos, e Maria Repetto, de 29, contou que encara com naturalidade as cantadas. "Se a pessoa demonstra apreço por mim, gosta de mim, recebo muito bem. Imagina, sou artista. Nunca tive qualquer tipo de preconceito, jamais. Pelo contrário, amo todos e sem isso de raça, cor, gênero".

"Todo dia, quando acordo e me olho no espelho, eu me namoro, olho pra mim e digo: 'nossa, como estou lindo, gostoso! Saudável. Isso é autoestima. Se estou feliz com a minha aparência, isso é maravilhoso”, destacou ainda.

André refletiu sobre sua perda de peso. “Você imagina um saco de cimento de 50 quilos? Então, 65 quilos é mais do que um saco de cimento. Você imagina carregar mais do que um saco de cimento todos os dias nas costas? O fato de ter perdido peso corporal e ganhando qualidade de vida melhorou minha possibilidade de estar mais livre, leve e solto na vida", disse.

O ator também detalhou um pouco da rotina saudável, e explicou que faz exercícios físicos cinco vezes por semana. “Na alimentação, tem legumes, carnes e peixes. Se tenho vontade de comer brigadeiro, como sem culpa, e como pipoca todo dia. Não me privo de mais nada”, contou.