SAÚDE

Aos 65 anos, Humberto Martins faz cirurgia no cérebro e namorada atualiza estado de saúde

Ator foi até Brasília para fazer tratamento com técnica moderna sem cortes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:58

Ator Humberto Martins Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Humberto Martins, de 65 anos, passou por uma intervenção no cérebro na quarta-feira (25), em Brasília, para tratar o tremor essencial, um problema neurológico que provoca tremores no corpo. O procedimento aconteceu no hospital DF Star e foi concluído sem complicações.

Humberto Martins com a namorada, Aline Müller 1 de 10

Segundo a namorada do artista, Aline Müller, o tratamento foi feito por meio de radiocirurgia, uma técnica que usa raios gama e robôs para atingir um ponto exato do cérebro sem precisar fazer cortes. Em conversa com o jornal Extra e o portal Metrópoles, ela explicou que o ator herdou a condição da mãe e precisou ir até a capital federal porque o hospital é o único do Brasil com esse equipamento.

A equipe médica foi liderada por Antonio de Simões, doutor que estuda e aplica essa técnica há 25 anos fora do Brasil. "Ele está ótimo. A recuperação leva cerca de 24 horas. Logo volta à vida normal", disse Aline, avisando que o ator já deixou o hospital.

O que é o tremor essencial?

O tremor essencial é um problema neurológico que mexe com os movimentos, atingindo quase sempre as mãos. Com o tempo, pode chegar aos braços, pernas, cabeça e até mudar a voz. Embora muita gente ache parecido com a doença de Parkinson, os dois casos não têm ligação e esse tipo de tremor costuma aparecer mais com o avanço da idade.

Humberto Martins 1 de 10

Com a recuperação rápida, Humberto Martins vai manter a agenda de trabalho deste fim de semana. Ele e Aline Müller viajam para o Paraná para apresentar a peça Psicóloga Segundo meu Psiquiatra, que os dois produzem e estrelam juntos, neste sábado (28), em Maringá, e no domingo (29), em Londrina.