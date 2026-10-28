Aos 67 anos, ex-bancário arriscou pergunta final sobre Lula no Show do Milhão e foi o único a ganhar R$ 1 milhão: duas décadas depois, sua decisão sobre a fama ainda desperta curiosidade

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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14:49
Em 22 de outubro de 2003, um aposentado de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, entrou para a história do Show do Milhão ao responder à pergunta final e conquistar R$ 1 milhão. O feito de Sidiney Ferreira de Moraes, ex-funcionário do Banco do Brasil, continua sem ser repetido por outro concorrente na disputa de conhecimentos gerais do SBT.
Aos 67 anos, ele encontrou diante de Silvio Santos a oportunidade que vinha perseguindo havia muito tempo. Mas o episódio que lhe rendeu o maior prêmio também ajuda a explicar uma escolha feita depois: preservar a rotina longe das câmeras.
Registro da questão sobre as datas de nascimento e de registro do presidente Lula, respondida por Sidiney em 2003.
A preparação começou antes de Sidiney pisar no estúdio. A partir de 2000, ele gravava as edições do programa, pesquisava as perguntas que eliminavam os participantes e registrava as respostas. O material chegou a ocupar 17 cadernos de anotações.
Entrar na competição, entretanto, era outro desafio. O aposentado enviava cerca de 80 cupons da Revista do SBT por mês, gastando aproximadamente R$ 200, mas não conseguia ser sorteado.
A oportunidade apareceu quando uma empresa de telefonia lançou uma promoção ligada ao programa. Sidiney comprou um celular e acabou selecionado para participar da atração.
No jogo, acertou 15 perguntas e assegurou R$ 500 mil. Entre os desafios que recordaria como mais difíceis estava a identificação do último rei da Macedônia, Perseu. A etapa final ficou para uma nova participação, cerca de dois meses depois.
De volta ao palco em 22 de outubro, Sidiney precisava fazer uma escolha: encerrar a participação com os R$ 500 mil já conquistados ou tentar dobrar a quantia, correndo o risco de sair sem o prêmio.
A questão decisiva era direta: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”.
Sidiney assinalou a alternativa com 6 e 27 de outubro. Lula nasceu em 6 de outubro de 1945, mas foi registrado em cartório no dia 27 do mesmo mês.
O aposentado contou posteriormente que conhecia a data de nascimento do presidente, mas não a do registro. Ao examinar as respostas, percebeu que só uma alternativa trazia o dia 6. Essa informação foi suficiente para arriscar.
O acerto provocou uma comemoração no estúdio, com balões, papel picado e o anúncio da vitória por Silvio Santos. Sidiney se tornou o primeiro participante a conquistar o prêmio máximo respondendo às perguntas do programa e, até hoje, segue como o único.
A conquista trouxe uma mudança financeira importante, mas não transformou Sidiney em uma personalidade presente na televisão.
Em entrevistas posteriores, ele contou que destinou R$ 100 mil a cada um de seus dois filhos, entregou R$ 15 mil a outro familiar e dividiu R$ 5 mil entre parentes.
Também investiu em um apartamento e um carro, além de manter parte da quantia aplicada. A cautela com o dinheiro foi acompanhada por preocupação com a segurança pessoal.
Em 2017, recusou um convite para reencontrar Silvio Santos na televisão. Explicou que a visibilidade repentina após a vitória o havia deixado receoso e que preferia permanecer distante da exposição pública.
O Show do Milhão se consolidou entre os programas mais lembrados de Silvio Santos. Lançado em 1999, o jogo conquistou o público com perguntas de diferentes níveis de dificuldade e a possibilidade de transformar participantes comuns em milionários.
Na versão clássica, os concorrentes enfrentavam 16 perguntas. Outros chegaram à etapa decisiva: houve quem preferisse parar com R$ 500 mil e quem errasse a resposta, perdendo o prêmio.
A atração retornou em diferentes momentos. Em 2021, teve uma fase comandada por Celso Portiolli. Já em 2024, o programa voltou aos domingos sob a apresentação de Patrícia Abravanel.
O formato também recebeu edições especiais com celebridades. Na temporada de 2026, o desafio prevê até 17 questões em busca do prêmio máximo.
Mesmo com mudanças de apresentadores e formatos, a vitória de Sidiney em 2003 permanece como a única conquista de R$ 1 milhão pelas respostas de um participante. O aposentado alcançou a quantia que todos buscavam, mas deixou a celebridade fora de seus planos.