Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:12
A cantora Madonna surpreendeu seguidores do mundo todo na segunda-feira (31) ao publicar uma nova sequência de fotos em suas redes sociais. Aos 68 anos, completados em agosto, a artista gerou enorme repercussão entre os fãs devido à sua aparência nos registros, com diversos internautas brincando que ela aparenta ter menos de vinte anos de idade.
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos
Nas imagens divulgadas, a voz de Vogue transita entre produções de alfaiataria com pegada vintage e looks sensuais em poses ousadas no chão. O grande destaque da postagem ficou por conta de fotos em close nas quais a diva pop exibe sardas falsas ou naturais no rosto, detalhe que arrancou elogios de personalidades como a atriz Elizabeth Banks, que brincou dizendo que as sardas viraram sua nova personalidade, além de interações de Ricky Martin e Julia Garner.
A publicação reforça a constante capacidade da artista de ditar tendências. Longe de desacelerar, Madonna segue exibindo vitalidade nas redes sociais, mesmo após adaptar sua rotina de exercícios físicos para proteger as articulações, trocando os saltos em trampolins por circuitos de alta intensidade.