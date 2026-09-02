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Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Artista causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma série de cliques com visual rejuvenescido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:12

Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Madonna surpreendeu seguidores do mundo todo na segunda-feira (31) ao publicar uma nova sequência de fotos em suas redes sociais. Aos 68 anos, completados em agosto, a artista gerou enorme repercussão entre os fãs devido à sua aparência nos registros, com diversos internautas brincando que ela aparenta ter menos de vinte anos de idade.

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Nas imagens divulgadas, a voz de Vogue transita entre produções de alfaiataria com pegada vintage e looks sensuais em poses ousadas no chão. O grande destaque da postagem ficou por conta de fotos em close nas quais a diva pop exibe sardas falsas ou naturais no rosto, detalhe que arrancou elogios de personalidades como a atriz Elizabeth Banks, que brincou dizendo que as sardas viraram sua nova personalidade, além de interações de Ricky Martin e Julia Garner.