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Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Artista causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma série de cliques com visual rejuvenescido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:12

Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Madonna surpreendeu seguidores do mundo todo na segunda-feira (31) ao publicar uma nova sequência de fotos em suas redes sociais. Aos 68 anos, completados em agosto, a artista gerou enorme repercussão entre os fãs devido à sua aparência nos registros, com diversos internautas brincando que ela aparenta ter menos de vinte anos de idade.

Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos

Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram
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Madonna surpreendeu fãs com aparência aos 68 anos por Reprodução/Instagram

Nas imagens divulgadas, a voz de Vogue transita entre produções de alfaiataria com pegada vintage e looks sensuais em poses ousadas no chão. O grande destaque da postagem ficou por conta de fotos em close nas quais a diva pop exibe sardas falsas ou naturais no rosto, detalhe que arrancou elogios de personalidades como a atriz Elizabeth Banks, que brincou dizendo que as sardas viraram sua nova personalidade, além de interações de Ricky Martin e Julia Garner.

A publicação reforça a constante capacidade da artista de ditar tendências. Longe de desacelerar, Madonna segue exibindo vitalidade nas redes sociais, mesmo após adaptar sua rotina de exercícios físicos para proteger as articulações, trocando os saltos em trampolins por circuitos de alta intensidade.

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Tags:

Madonna

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