MUDOU O VISUAL

Aos 71 anos, Beto Barbosa passa por cirurgia plástica e mostra resultado

Cantor relatou dificuldade para dormir nos primeiros dias após a operação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:44

Beto Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Beto Barbosa, de 71 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para mostrar o rosto após uma cirurgia plástica. Famoso pelos sucessos da lambada, ele apareceu ainda inchado apenas dois dias depois do procedimento, feito pelo cirurgião Glauco Almeida.

A ideia inicial do cantor era apenas tirar o excesso de pele das pálpebras, mas o médico decidiu dar uma "geral" no visual. Beto contou que os primeiros dias de recuperação incomodam bastante. Ele explicou que os cortes atrapalham na hora de dormir, mas garantiu que tudo está correndo bem.

Beto Barbosa fez cirurgia plástica no rosto 1 de 7

O artista avisou aos fãs que o resultado final da plástica não aparece de uma hora para outra. O rosto deve desinchar aos poucos, o que pode levar uns três meses. Mesmo de repouso, ele já planeja voltar a fazer shows no dia 7 de novembro.

A plástica vem depois de uma fase difícil para a saúde do cantor. Entre 2018 e 2019, Beto Barbosa enfrentou um câncer de próstata e na bexiga. O tratamento foi pesado e exigiu várias cirurgias, incluindo a retirada e reconstrução da bexiga. Ele anunciou que estava curado da doença em fevereiro de 2024.