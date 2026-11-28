MOMENTO EM FAMÍLIA

Aos 71 anos, Bruce Willis aparece sorridente em novo registro ao lado da filha

Afastado do cinema desde 2022, ator enfrenta uma doença neurodegenerativa e recebe cuidados durante 24 horas por dia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 15:22

Bruce Willis apareceu sorridente ao lado da filha Rumer Willis em novo registro familiar Crédito: Reprodução/Instagram

Bruce Willis, de 71 anos, apareceu sorridente em um novo registro compartilhado pela filha Rumer Willis nesta sexta-feira (27). Afastado da carreira artística desde 2022, o astro de Hollywood enfrenta a demência frontotemporal e vive sob cuidados permanentes.

A imagem faz parte de um álbum de fotografias publicado pela atriz no Instagram, que reúne momentos de intimidade com a família. Além do pai, Rumer compartilhou registros ao lado da mãe, Demi Moore, e da filha, Louetta Isley Thomas Willis, de três anos.

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Na legenda da publicação, a atriz resumiu o sentimento em uma única palavra: “Gratidão”.

Como está a saúde de Bruce Willis?

Em fevereiro de 2023, a família do ator tornou público o diagnóstico de demência frontotemporal, doença neurodegenerativa que pode comprometer a linguagem, o comportamento e a personalidade.

No ano anterior, o artista havia anunciado sua aposentadoria após ser diagnosticado com afasia, condição que afeta a capacidade de comunicação.

Desde então, a rotina do protagonista de 'Duro de Matar' passou a ser acompanhada de perto pela esposa, Emma Heming Willis, que frequentemente compartilha informações sobre os desafios enfrentados pela família.