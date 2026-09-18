Aos 71 anos, pastor vive a 4 mil metros de altitude: dorme em cama de palha, cuida do rebanho e vive com a família em casa de barro

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:59
Aos 71 anos, Don Juanito começa mais um dia de trabalho a cerca de 4 mil metros de altitude. Morador de Burrucachí, na região andina do Equador, ele cria aproximadamente 150 ovelhas e preserva uma rotina ligada à terra.
O pastor vive com familiares em uma casa construída com paredes de barro, estrutura de eucalipto e cobertura de palha. Dentro da residência, dorme sobre um colchão feito do mesmo material, solução tradicional usada pela família na montanha.
Pastor de ovelhas
Longe dos centros urbanos, tarefas simples exigem esforço diário. Juanito percorre as encostas para conduzir os animais, busca água em uma nascente entre as pedras e ajuda a manter uma forma de vida transmitida entre gerações.
Divididas em grupos, as cerca de 150 ovelhas precisam ser levadas até o curral. O percurso pode exigir caminhadas de aproximadamente 40 minutos por terrenos inclinados e expostos às baixas temperaturas.
Cães auxiliam na condução do rebanho enquanto Juanito acompanha os animais. Durante alguns trajetos, o pastor toca flauta, instrumento que se tornou parte de seus deslocamentos pelas paisagens montanhosas.
A presença do neto também marca o cotidiano. Os dois compartilham momentos de trabalho e convivência, mantendo uma relação próxima em meio às responsabilidades impostas pela criação das ovelhas.
A residência reúne materiais disponíveis na própria região. Barro, madeira de eucalipto e palha formam a estrutura usada para proteger os moradores contra o vento, as geadas e as mudanças bruscas de temperatura.
Para enfrentar o frio, a família utiliza ponchos, chapéus e agasalhos feitos de lã. Juanito ainda produz gorros manualmente com lã de alpaca, preservando técnicas tradicionais de confecção.
Sem o acesso doméstico à água comum nas cidades, os moradores recorrem a uma fonte natural da montanha. O recurso brota entre pedras e abastece as necessidades de consumo e higiene da casa.
Batatas e favas tostadas aparecem entre os principais alimentos consumidos pela família. Pequenos animais domésticos, como os porquinhos-da-índia conhecidos na região como “cuis”, também integram a criação destinada à subsistência.
As refeições são preparadas em um fogão a lenha. O equipamento aquece os alimentos e ajuda a tornar o interior da casa mais confortável durante os períodos de frio intenso.
Mesmo diante do trabalho pesado e do isolamento geográfico, Juanito prefere continuar no páramo onde nasceu e cresceu. Para o pastor, a tranquilidade das montanhas, o convívio com a família e a ligação com a terra compensam as dificuldades da vida a 4 mil metros de altitude.