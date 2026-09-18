CURIOSIDADE

Aos 71 anos, pastor vive a 4 mil metros de altitude: dorme em cama de palha, cuida do rebanho e vive com a família em casa de barro

Em uma região montanhosa do Equador, produtor rural mantém hábitos tradicionais, busca água entre pedras e enfrenta longas caminhadas no frio dos Andes



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:59

Pastor acompanha o rebanho em uma área de vegetação rasteira e clima frio na região dos Andes Crédito: Divulgação

Aos 71 anos, Don Juanito começa mais um dia de trabalho a cerca de 4 mil metros de altitude. Morador de Burrucachí, na região andina do Equador, ele cria aproximadamente 150 ovelhas e preserva uma rotina ligada à terra.

O pastor vive com familiares em uma casa construída com paredes de barro, estrutura de eucalipto e cobertura de palha. Dentro da residência, dorme sobre um colchão feito do mesmo material, solução tradicional usada pela família na montanha.

Pastor de ovelhas 1 de 5

Longe dos centros urbanos, tarefas simples exigem esforço diário. Juanito percorre as encostas para conduzir os animais, busca água em uma nascente entre as pedras e ajuda a manter uma forma de vida transmitida entre gerações.

Caminhadas pelas montanhas fazem parte da rotina

Divididas em grupos, as cerca de 150 ovelhas precisam ser levadas até o curral. O percurso pode exigir caminhadas de aproximadamente 40 minutos por terrenos inclinados e expostos às baixas temperaturas.

Cães auxiliam na condução do rebanho enquanto Juanito acompanha os animais. Durante alguns trajetos, o pastor toca flauta, instrumento que se tornou parte de seus deslocamentos pelas paisagens montanhosas.

A presença do neto também marca o cotidiano. Os dois compartilham momentos de trabalho e convivência, mantendo uma relação próxima em meio às responsabilidades impostas pela criação das ovelhas.

Casa de barro protege família do frio andino

A residência reúne materiais disponíveis na própria região. Barro, madeira de eucalipto e palha formam a estrutura usada para proteger os moradores contra o vento, as geadas e as mudanças bruscas de temperatura.

Para enfrentar o frio, a família utiliza ponchos, chapéus e agasalhos feitos de lã. Juanito ainda produz gorros manualmente com lã de alpaca, preservando técnicas tradicionais de confecção.

Sem o acesso doméstico à água comum nas cidades, os moradores recorrem a uma fonte natural da montanha. O recurso brota entre pedras e abastece as necessidades de consumo e higiene da casa.

Alimentação depende da produção local

Batatas e favas tostadas aparecem entre os principais alimentos consumidos pela família. Pequenos animais domésticos, como os porquinhos-da-índia conhecidos na região como “cuis”, também integram a criação destinada à subsistência.

As refeições são preparadas em um fogão a lenha. O equipamento aquece os alimentos e ajuda a tornar o interior da casa mais confortável durante os períodos de frio intenso.