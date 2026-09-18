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Aos 71 anos, pastor vive a 4 mil metros de altitude: dorme em cama de palha, cuida do rebanho e vive com a família em casa de barro

Em uma região montanhosa do Equador, produtor rural mantém hábitos tradicionais, busca água entre pedras e enfrenta longas caminhadas no frio dos Andes

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:59

Pastor acompanha o rebanho em uma área de vegetação rasteira e clima frio na região dos Andes
Pastor acompanha o rebanho em uma área de vegetação rasteira e clima frio na região dos Andes Crédito: Divulgação

Aos 71 anos, Don Juanito começa mais um dia de trabalho a cerca de 4 mil metros de altitude. Morador de Burrucachí, na região andina do Equador, ele cria aproximadamente 150 ovelhas e preserva uma rotina ligada à terra.

O pastor vive com familiares em uma casa construída com paredes de barro, estrutura de eucalipto e cobertura de palha. Dentro da residência, dorme sobre um colchão feito do mesmo material, solução tradicional usada pela família na montanha.

Pastor de ovelhas

Pastor conduz as ovelhas por uma área de altitude aos pés do Chimborazo, uma das paisagens mais conhecidas do Equador por Divulgação
Convivência entre gerações marca o cotidiano de famílias dedicadas à criação de ovelhas nas montanhas equatorianas por Divulgação
Rebanho de ovelhas ocupa uma extensa área de pastagem próxima ao vulcão Chimborazo, no Equador por Divulgação
Trabalhador rural tece uma peça de lã enquanto as ovelhas pastam diante de uma montanha coberta de neve por Divulgação
Pastor acompanha o rebanho em uma área de vegetação rasteira e clima frio na região dos Andes por Divulgação
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Pastor conduz as ovelhas por uma área de altitude aos pés do Chimborazo, uma das paisagens mais conhecidas do Equador por Divulgação

Longe dos centros urbanos, tarefas simples exigem esforço diário. Juanito percorre as encostas para conduzir os animais, busca água em uma nascente entre as pedras e ajuda a manter uma forma de vida transmitida entre gerações.

Caminhadas pelas montanhas fazem parte da rotina

Divididas em grupos, as cerca de 150 ovelhas precisam ser levadas até o curral. O percurso pode exigir caminhadas de aproximadamente 40 minutos por terrenos inclinados e expostos às baixas temperaturas.

Cães auxiliam na condução do rebanho enquanto Juanito acompanha os animais. Durante alguns trajetos, o pastor toca flauta, instrumento que se tornou parte de seus deslocamentos pelas paisagens montanhosas.

A presença do neto também marca o cotidiano. Os dois compartilham momentos de trabalho e convivência, mantendo uma relação próxima em meio às responsabilidades impostas pela criação das ovelhas.

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Casa de barro protege família do frio andino

A residência reúne materiais disponíveis na própria região. Barro, madeira de eucalipto e palha formam a estrutura usada para proteger os moradores contra o vento, as geadas e as mudanças bruscas de temperatura.

Para enfrentar o frio, a família utiliza ponchos, chapéus e agasalhos feitos de lã. Juanito ainda produz gorros manualmente com lã de alpaca, preservando técnicas tradicionais de confecção.

Sem o acesso doméstico à água comum nas cidades, os moradores recorrem a uma fonte natural da montanha. O recurso brota entre pedras e abastece as necessidades de consumo e higiene da casa.

Alimentação depende da produção local

Batatas e favas tostadas aparecem entre os principais alimentos consumidos pela família. Pequenos animais domésticos, como os porquinhos-da-índia conhecidos na região como “cuis”, também integram a criação destinada à subsistência.

As refeições são preparadas em um fogão a lenha. O equipamento aquece os alimentos e ajuda a tornar o interior da casa mais confortável durante os períodos de frio intenso.

Mesmo diante do trabalho pesado e do isolamento geográfico, Juanito prefere continuar no páramo onde nasceu e cresceu. Para o pastor, a tranquilidade das montanhas, o convívio com a família e a ligação com a terra compensam as dificuldades da vida a 4 mil metros de altitude.

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