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Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Cantor mantém rebanho de mais de 10 mil cabeças de Nelore, mas passou a investir também no cultivo de soja em propriedade que mantém há cerca de 30 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:46

Chitãozinho
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore Crédito: Reprodução

Aos 72 anos, Chitãozinho decidiu diversificar os negócios que mantém no campo. Dono da Fazenda Galopeira, em Mozarlândia, no norte de Goiás, o cantor passou a investir também na produção de soja após décadas dedicadas principalmente à criação de gado.

A propriedade tem 990 hectares, área equivalente a cerca de 410 alqueires, e abriga um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore. A lavoura começou a fazer parte da rotina da fazenda em 2025, criando uma nova frente de produção sem deixar a pecuária de lado.

Comprada por Chitãozinho há aproximadamente três décadas, a Fazenda Galopeira se consolidou ao longo dos anos pela criação de gado de corte e pelos investimentos em seleção genética, alimentação e manejo do rebanho.

Fazenda Galopeira de Chitãozinho

Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução
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Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore por Reprodução

Com a chegada da agricultura, parte da área passou a ser utilizada para o cultivo de soja. A iniciativa representa uma mudança no perfil produtivo da propriedade, que agora combina pecuária e agricultura.

A operação agrícola também conta com soluções voltadas ao manejo da lavoura. Entre os produtos utilizados está o herbicida Lifeline Sync, empregado no controle de plantas invasoras.

Apesar da nova aposta, o gado segue ocupando um espaço importante nos negócios rurais do cantor. São mais de 10 mil animais da raça Nelore, uma das principais utilizadas na pecuária brasileira.

A criação envolve cuidados com genética, alimentação e desenvolvimento dos animais. A entrada da soja, portanto, não significa o abandono da pecuária, mas uma estratégia de diversificação da propriedade.

Além da produção rural, a Galopeira também funciona como espaço de descanso para Chitãozinho. A propriedade conta com casa-sede, alojamentos para funcionários, lago e campo de futebol.

O local, que leva o mesmo nome do primeiro álbum da dupla Chitãozinho & Xororó, permite que o cantor se afaste da rotina de shows e aproveite momentos de lazer em meio à natureza.

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