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Aos 72 anos, Chitãozinho diversifica fortuna no campo e estreia nova produção em fazenda de 990 hectares com 10 mil cabeças de gado

Cantor mantém rebanho de mais de 10 mil cabeças de Nelore, mas passou a investir também no cultivo de soja em propriedade que mantém há cerca de 30 anos

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:46

Chitãozinho diversificou os negócios da Fazenda Galopeira, que agora produz soja além de manter um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore Crédito: Reprodução

Aos 72 anos, Chitãozinho decidiu diversificar os negócios que mantém no campo. Dono da Fazenda Galopeira, em Mozarlândia, no norte de Goiás, o cantor passou a investir também na produção de soja após décadas dedicadas principalmente à criação de gado.

A propriedade tem 990 hectares, área equivalente a cerca de 410 alqueires, e abriga um rebanho com mais de 10 mil cabeças de Nelore. A lavoura começou a fazer parte da rotina da fazenda em 2025, criando uma nova frente de produção sem deixar a pecuária de lado.

Comprada por Chitãozinho há aproximadamente três décadas, a Fazenda Galopeira se consolidou ao longo dos anos pela criação de gado de corte e pelos investimentos em seleção genética, alimentação e manejo do rebanho.

Fazenda Galopeira de Chitãozinho 1 de 7

Com a chegada da agricultura, parte da área passou a ser utilizada para o cultivo de soja. A iniciativa representa uma mudança no perfil produtivo da propriedade, que agora combina pecuária e agricultura.

A operação agrícola também conta com soluções voltadas ao manejo da lavoura. Entre os produtos utilizados está o herbicida Lifeline Sync, empregado no controle de plantas invasoras.

Apesar da nova aposta, o gado segue ocupando um espaço importante nos negócios rurais do cantor. São mais de 10 mil animais da raça Nelore, uma das principais utilizadas na pecuária brasileira.

A criação envolve cuidados com genética, alimentação e desenvolvimento dos animais. A entrada da soja, portanto, não significa o abandono da pecuária, mas uma estratégia de diversificação da propriedade.

Além da produção rural, a Galopeira também funciona como espaço de descanso para Chitãozinho. A propriedade conta com casa-sede, alojamentos para funcionários, lago e campo de futebol.