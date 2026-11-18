PAZ E SOSSEGO

Aos 72 anos, Fábio Jr. leva rotina simples em fazenda no interior onde criou os filhos, cuidando de cavalos, da horta e pescando

Cantor vive desde 2020 em propriedade em Cesário Lange, no interior de São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:02

Fábio Jr. tem fazenda no interior de SP onde criou os filhos, cuidando de cavalos, da horta e pescando Crédito: Reprodução/Instagram

Fábio Jr., de 72 anos, deixou a correria das viagens de lado para morar em uma fazenda em Cesário Lange, cidade do interior de São Paulo. O cantor vive no local desde o fim de 2020 e mostra nas redes sociais sua rotina cuidando de cavalos, pescando no lago e cuidando da horta.

Veja como é a fazenda de Fábio Jr no interior de SP 1 de 21

O artista comprou o terreno nos anos 1990. O sítio fica na região de Sorocaba, a cerca de 150 quilômetros da capital paulista, em um município pequeno que só ganhou sua própria comarca em 2018.

A propriedade tem uma casa principal feita de madeira, varandas com redes e muito espaço verde. Além dos cavalos, que ocupam boa parte do dia do cantor, o terreno tem pomar e plantações de milho e cana-de-açúcar.

O lugar também guarda lembranças importantes para a família do músico, já que seus filhos cresceram ali. Quando participou do BBB 21, o cantor Fiuk chegou a contar sobre a infância que passou nesse mesmo sítio ao lado do pai.

Fábio Jr. e Bonnie Tyler gravaram um feat juntos 1 de 12

Mesmo aproveitando o sossego do campo, o dono de sucessos como 'Pai' e 'Alma Gêmea' continua fazendo shows pelo Brasil. Nascido em São Paulo em 21 de novembro de 1953, Fábio Corrêa Ayrosa Galvão completa 73 anos neste sábado (21).