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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:02
Fábio Jr., de 72 anos, deixou a correria das viagens de lado para morar em uma fazenda em Cesário Lange, cidade do interior de São Paulo. O cantor vive no local desde o fim de 2020 e mostra nas redes sociais sua rotina cuidando de cavalos, pescando no lago e cuidando da horta.
Veja como é a fazenda de Fábio Jr no interior de SP
O artista comprou o terreno nos anos 1990. O sítio fica na região de Sorocaba, a cerca de 150 quilômetros da capital paulista, em um município pequeno que só ganhou sua própria comarca em 2018.
A propriedade tem uma casa principal feita de madeira, varandas com redes e muito espaço verde. Além dos cavalos, que ocupam boa parte do dia do cantor, o terreno tem pomar e plantações de milho e cana-de-açúcar.
O lugar também guarda lembranças importantes para a família do músico, já que seus filhos cresceram ali. Quando participou do BBB 21, o cantor Fiuk chegou a contar sobre a infância que passou nesse mesmo sítio ao lado do pai.
Fábio Jr. e Bonnie Tyler gravaram um feat juntos
Mesmo aproveitando o sossego do campo, o dono de sucessos como 'Pai' e 'Alma Gêmea' continua fazendo shows pelo Brasil. Nascido em São Paulo em 21 de novembro de 1953, Fábio Corrêa Ayrosa Galvão completa 73 anos neste sábado (21).
O artista começou a trabalhar ainda jovem, passando por novelas da TV Globo e programas da antiga TV Tupi nos anos 1970, antes de estourar nas rádios no fim daquela década.