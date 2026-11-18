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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:59
Rita Cadillac, de 72 anos, vai receber o Prêmio Vanguarda na primeira edição do Creator Awards, festa brasileira criada para premiar quem produz conteúdo adulto. O evento acontece no dia 1º de dezembro, na casa de shows Tokio Marine Hall, em São Paulo, e comemora os mais de 50 anos de trabalho da artista na TV, na música e no mercado adulto.
Rita Cadillac
A organização escolheu a cantora porque ela já trabalhava nesse ramo bem antes de existirem as plataformas por assinatura. Segundo Kellerson Kurtz, diretor de negócios da plataforma Fatal Fans, que organiza a festa, a artista abriu portas para quem trabalha nessa área hoje.
Rita ficou famosa no Brasil inteiro ao dançar nos programas de TV do apresentador Chacrinha, virando a chacrete mais conhecida do país. Anos depois, em 2004, quando tinha 50 anos, ela mudou de rumo e começou a fazer filmes adultos, trabalhos que deram o que falar na época.
Hoje em dia, a artista continua vendendo fotos e vídeos sensuais na internet e defende o direito de cada mulher escolher o que quer fazer. "Brigo pela liberdade, brigo pelo poder da mulher fazer o que quiser. A mulher tem direitos adquiridos desde que nasceu, desde Eva, nós temos o direito de sermos quem a gente quiser, andar do jeito que a gente quiser, fazer o que nós quisermos", falou ela em entrevista à revista Quem.
Enquanto o troféu de Rita será entregue direto pelos donos do evento, os outros ganhadores da noite vão ser escolhidos pelo voto do público na internet. A festa terá disputas nas categorias Criadora do Ano, Criador do Ano, Revelação do Ano e Melhor Cena do Ano.
Famosas como Andressa Urach, MC Mirella e as ex-BBBs Key Alves e Clara Aguilar estão na disputa pelos prêmios.