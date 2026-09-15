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Aos 72 anos, Zezé Polessa revela seu voto para presidente e surpreende com apelo inesperado aos idosos

Atriz publicou vídeo nas redes sociais defendendo a participação nas eleições mesmo após o voto se tornar facultativo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:33

Zezé Polessa
Zezé Polessa Crédito: Reprodução

Zezé Polessa, de 72 anos, declarou publicamente apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz também direcionou uma mensagem aos brasileiros com mais de 70 anos para falar sobre a participação desse grupo nas Eleições 2026.

No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, assim como para jovens de 16 e 17 anos e pessoas analfabetas. Para os eleitores maiores de 18 e menores de 70 anos, o voto é obrigatório.

Conheça os candidatos à presidência de 2026 e suas profissões

Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação
Clariana Barão (DC), profissão: Advogada. por Divulgação
Edmilson Costa (PCB), profissão: Professor. por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL), profissão: Bacharel em Direito e senador. por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU), profissão: Professor. por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB), profissão: Servidor público estadual. por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), profissão:Torneiro mecânico e político. por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão), profissão: Ativista e fundador do MBL. por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo), profissão: Administrador de empresas e empresário. por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD), profissão: Médico ortopedista, cirurgião e ex-governador. por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO), profissão:  Jornalista e dirigente político. por Reprodução
Samara Martins (UP), profissão: Cirurgiã-dentista. por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata), profissão: Médico veterinário. por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral. Profissão: Empresário, escritor e influenciador digital. por Record
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Augusto Cury (Avante), profissão: Médico psiquiatra. por Divulgação

Por fazer parte da faixa etária que não tem mais obrigação de comparecer às urnas, Zezé usou a própria situação para abordar o assunto.

“Eu falo para você que tem 70 a mais, que somos muitos, somos milhões”, afirmou a atriz.

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Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa ter certeza de que vai dar certo para sair de um lugar onde já sabe que não está bem' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre mudança

Zezé destacou que, apesar de o voto ser facultativo nessa idade, considera importante que os eleitores mais velhos continuem participando do processo eleitoral. “Eu venho falar sobre a importância mesmo, fora da obrigatoriedade do voto, da importância”, disse.

No mesmo vídeo, a atriz manifestou apoio a Lula. A publicação recebeu uma resposta do próprio presidente nos comentários. “Zezé, querida, obrigado pelo carinho e por lembrar a força da melhor idade na nossa democracia. Vamos juntos! Um beijo no coração para você, sua mãe e sua irmã”, escreveu Lula, segundo a publicação divulgada pela revista Contigo.

O apelo ocorre a poucas semanas das eleições. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026. Caso seja necessário segundo turno, a votação será realizada em 25 de outubro.

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