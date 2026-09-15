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Aos 72 anos, Zezé Polessa revela seu voto para presidente e surpreende com apelo inesperado aos idosos

Atriz publicou vídeo nas redes sociais defendendo a participação nas eleições mesmo após o voto se tornar facultativo

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:33

Zezé Polessa Crédito: Reprodução

Zezé Polessa, de 72 anos, declarou publicamente apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz também direcionou uma mensagem aos brasileiros com mais de 70 anos para falar sobre a participação desse grupo nas Eleições 2026.

No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, assim como para jovens de 16 e 17 anos e pessoas analfabetas. Para os eleitores maiores de 18 e menores de 70 anos, o voto é obrigatório.

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Por fazer parte da faixa etária que não tem mais obrigação de comparecer às urnas, Zezé usou a própria situação para abordar o assunto.

“Eu falo para você que tem 70 a mais, que somos muitos, somos milhões”, afirmou a atriz.

Zezé destacou que, apesar de o voto ser facultativo nessa idade, considera importante que os eleitores mais velhos continuem participando do processo eleitoral. “Eu venho falar sobre a importância mesmo, fora da obrigatoriedade do voto, da importância”, disse.

No mesmo vídeo, a atriz manifestou apoio a Lula. A publicação recebeu uma resposta do próprio presidente nos comentários. “Zezé, querida, obrigado pelo carinho e por lembrar a força da melhor idade na nossa democracia. Vamos juntos! Um beijo no coração para você, sua mãe e sua irmã”, escreveu Lula, segundo a publicação divulgada pela revista Contigo.