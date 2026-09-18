CELEBRAÇÃO

Aos 73 anos, Chico Pinheiro faz última sessão de quimioterapia e celebra o fim do tratamento contra o câncer: 'Livre'

Diagnosticado em maio, o jornalista celebrou a cura ao lado da equipe médica em São Paulo e destacou o aprendizado durante o período de internação

Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:35

Chico Pinheiro realizou última sessão de quimioterapia em tratamento contra câncer de intestino Crédito: Reprodução/Instagram

O jornalista Chico Pinheiro compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), a conclusão de sua última sessão de quimioterapia, tratamento utilizado para combater um câncer no intestino grosso, também conhecido como colorretal. No vídeo publicado, ele aparece alegre no hospital, tocando o sino que simboliza o fim do ciclo e “abençoando” o médico responsável por seu cuidado.

“Aqui, benzendo o doutor”, afirmou ele na gravação. Na legenda, o jornalista escreveu: "O importante é ser 'paciente' e não desistir nunca. O que a vida quer da gente é coragem!".

No mesmo vídeo, Chico também aparece em outro momento conversando com a equipe médica do Hospital do Coração, localizado no bairro do Paraíso, onde realizou as sessões de quimioterapia. Ele perguntou aos profissionais se sua saúde estava restabelecida. “Eles estão me dando as bênçãos finais. Está tudo certo, né?”, questionou.

Chico Pinheiro 1 de 16

Em resposta, um dos médicos pontuou que os exames recentes do jornalista não apontam mais vestígios da doença: "O Chico Pinheiro está terminando hoje o tratamento. Hoje é dia de festa, porque é a última sessão de quimioterapia. Os exames do Chico estão completamente normais, não tem nenhuma evidência mais de câncer de intestino".

O profissional ainda ressaltou a importância de realizar a colonoscopia na idade indicada, exame fundamental para a detecção do câncer colorretal e que ajudou o jornalista a ser diagnosticado ainda em estágio inicial. Na sequência, Chico declarou: “Que o país evolua para que, através do Sistema Único de Saúde, do SUS, todos tenham o direito a fazer uma colonoscopia rápida, a tempo de evitar uma complicação”.

Ao final, o jornalista destacou que aprendeu muito durante o processo com toda a equipe hospitalar, incluindo médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem, reforçando os agradecimentos aos profissionais que o acompanharam durante o tratamento.

Diagnóstico foi revelado em maio

Chico Pinheiro tornou público em maio deste ano o seu diagnóstico de câncer no intestino grosso. A revelação ocorreu durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa "Chico Pinheiro Entrevista".

De acordo com o jornalista, o tumor foi descoberto em estágio inicial, e a expectativa inicial era de um procedimento cirúrgico simples, realizado por via robótica, com alta hospitalar em poucos dias.

No entanto, a recuperação se tornou mais complexa do que o previsto. “Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu iria para casa”, relatou.

Após o primeiro procedimento, Chico desenvolveu uma aderência intestinal, o que exigiu uma segunda intervenção cirúrgica. “Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI”, detalhou na época.