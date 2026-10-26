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Aos 73 anos, jornalista do SBT anuncia aposentadoria após 56 anos de carreira: 'Quero curtir a vida'

Jornalista decidiu encerrar trajetória na televisão para dedicar mais tempo à vida pessoal; último dia no SBT é nesta segunda-feira (26)

Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:35

Jornalista Celso Freitas Crédito: Reprodução

O jornalista Celso Freitas, de 73 anos, decidiu se aposentar da televisão após 56 anos de carreira. Conhecido por sua trajetória à frente de alguns dos principais telejornais brasileiros, o apresentador anunciou que pretende aproveitar uma nova fase da vida longe da rotina das redações. “Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada”, afirmou Celso ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

O SBT confirmou que esta segunda-feira (26) será o último dia do jornalista na emissora. Celso integrava a equipe do SBT News, projeto para o qual foi contratado em novembro de 2025, pouco depois de encerrar uma passagem de duas décadas pela Record.

Jornalista Celso Freitas 1 de 7

A decisão marca o fim de uma trajetória que começou ainda na juventude e transformou Celso Freitas em uma das vozes mais reconhecidas do jornalismo brasileiro.

Antes de chegar à Record, o apresentador construiu parte importante da carreira na TV Globo. Na emissora, esteve à frente de programas de grande audiência, como o Jornal Nacional e o Fantástico, consolidando sua presença no telejornalismo nacional.