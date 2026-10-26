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Aos 73 anos, jornalista do SBT anuncia aposentadoria após 56 anos de carreira: 'Quero curtir a vida'

Jornalista decidiu encerrar trajetória na televisão para dedicar mais tempo à vida pessoal; último dia no SBT é nesta segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:35

Jornalista Celso Freitas
Jornalista Celso Freitas Crédito: Reprodução

O jornalista Celso Freitas, de 73 anos, decidiu se aposentar da televisão após 56 anos de carreira. Conhecido por sua trajetória à frente de alguns dos principais telejornais brasileiros, o apresentador anunciou que pretende aproveitar uma nova fase da vida longe da rotina das redações. “Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada”, afirmou Celso ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

O SBT confirmou que esta segunda-feira (26) será o último dia do jornalista na emissora. Celso integrava a equipe do SBT News, projeto para o qual foi contratado em novembro de 2025, pouco depois de encerrar uma passagem de duas décadas pela Record.

Jornalista Celso Freitas

Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Jornalista Celso Freitas por Reprodução
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas é demitido da Record após 21 anos na emissora por Reprodução/Instagram
Celso Freitas por Reprodução
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Jornalista Celso Freitas por Reprodução

A decisão marca o fim de uma trajetória que começou ainda na juventude e transformou Celso Freitas em uma das vozes mais reconhecidas do jornalismo brasileiro.

Antes de chegar à Record, o apresentador construiu parte importante da carreira na TV Globo. Na emissora, esteve à frente de programas de grande audiência, como o Jornal Nacional e o Fantástico, consolidando sua presença no telejornalismo nacional.

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Depois de mais de cinco décadas dedicadas à informação, Celso deixa a televisão por decisão própria, com o objetivo de ter mais tempo para a vida pessoal.

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