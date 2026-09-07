Aos 73 anos, Roney Facchini teve noite especial com amigos horas antes de morrer: ‘Despedida feliz’

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 23:30
A última noite de Roney Facchini foi marcada por teatro, amigos e boas lembranças. Aos 73 anos, o ator esteve no Teatro Vivo, em São Paulo, no sábado (5), para assistir à peça Inter Alia, com Drica Moraes e Caco Ciocler. Depois da sessão, ele saiu para jantar com o marido, João Paulo, e os dramaturgos Marília Toledo e Emílio Boechat.
O encontro ganhou um significado especial após a morte do artista, no domingo (6). Marília compartilhou nas redes sociais uma foto feita durante o jantar e contou que aquela havia sido a última vez que os três estiveram juntos.
Facchini tinha uma ligação especial com o casal. Foi ele quem aproximou Marília e Emílio, que começaram a namorar em 2012. Os três também trabalharam juntos no musical Silvio Santos Vem Aí, lançado em 2020, no qual o ator interpretou Manoel da Nóbrega.
Roney Facchini
Na publicação, Marília lembrou que Roney se orgulhava de ser o “padrinho” do relacionamento. Ela também destacou o carinho que tinha pelo amigo e colega de profissão. Segundo João Paulo, marido do ator, a última noite de Roney foi justamente em um lugar que ele amava: o teatro.
Roney Facchini morreu no domingo (6), em São Paulo, após sofrer um mal súbito. Ele estava em seu carro, pouco depois de deixar a garagem do prédio onde morava, nos Jardins.
O SAMU foi acionado e o ator chegou a ser levado ao Hospital Oswaldo Cruz, mas já chegou à unidade sem vida.
A cerimônia de despedida estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (7), em uma casa de velórios da capital paulista.
Com uma trajetória de décadas, Roney Facchini construiu carreira principalmente no teatro e na televisão. Entre os trabalhos nos palcos estão Avenida Dropsie, Hamlet e Antes de Mais Nada, dirigida por Zé Henrique de Paula.
Na televisão, participou de produções como Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, além das novelas As Pupilas do Senhor Reitor, do SBT, Bang Bang e Caras & Bocas, da Globo.
O ator também esteve em séries como Macho Man, O Dentista Mascarado e Pé na Cova. No cinema, integrou os elencos de filmes como A Hora da Estrela, Cilada.com, Meu Amigo Hindu e Albatroz.