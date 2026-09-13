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Aos 74 anos, Bell Marques surpreende fãs com corrida em Salvador: 'já corriam atrás de mim no trio elétrico, agora eu botei esse povo pra melhorar o físico e a cabeça'

Cantor aproveitou o momento para reforçar o convite aos fãs para participar de corrida

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 19:42

Aos 74 anos, Bell Marques esbanja disposição durante corrida em Salvador Crédito: Reprodução

Aos 74 anos, Bell Marques continua esbanjando energia e disposição. Neste domingo (13), o cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece correndo pelas ruas de Ondina, em Salvador, e aproveitou o momento para reforçar o convite aos fãs para as próximas etapas da Corrida 100% Você, projeto esportivo que criou em parceria com os filhos, Rafa e Pipo Marques.

A iniciativa, que une esporte, saúde e entretenimento, segue por diferentes capitais brasileiras nos próximos meses. A agenda inclui Maceió (AL), no dia 16 de setembro; Natal (RN), em 3 de outubro; Teresina (PI), em 24 de outubro; João Pessoa (PB), em 1º de novembro; e Goiânia (GO), em 8 de novembro.

Bell Marques tem rotina de atleta

Bell Marques em seu evento "Corrida 100% Você", no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bell Marques investe em circuito de corrida por Reprodução/Instagram
Bell Marques investe em circuito de corrida por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques em academia localizada na orla de Salvador por Reprodução | Redes Sociais
Bell Marques por Fábio Cunha/Divulgação
Bell Marques durante corrida em Fortaleza por Reprodução
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Fábio Cunha - Divulgação
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Bell Marques em seu evento "Corrida 100% Você", no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram

Para Bell, mais do que reunir corredores, o projeto tem conquistado um significado especial por incentivar mudanças de hábitos entre os participantes. O cantor conta que se sente especialmente feliz ao ouvir relatos de fãs que passaram a cuidar mais da saúde depois de acompanhar a iniciativa.

“Eu fico muito feliz quando escuto alguém dizer: ‘Bell, ano que vem eu corro com você. Bell, eu perdi três quilos e na próxima corrida eu vou correr com você’. Isso me faz um bem danado”, afirmou o artista em entrevistas recentes.

Bell também brincou com a própria história ao lembrar que, durante décadas, foram os fãs que corriam atrás dele durante os trios elétricos. Agora, segundo o cantor, a proposta é transformar essa energia em um incentivo para que as pessoas cuidem também do corpo e da mente.

“Literalmente, as pessoas já corriam atrás de mim no trio elétrico, e agora eu botei esse povo pra melhorar o físico e a cabeça, porque a corrida tem uma coisa muitíssimo interessante. Eu sempre corri a minha vida inteira, e a corrida nasceu por causa disso”, declarou.

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