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Aos 74 anos, Kadu Moliterno fala sobre etarismo na TV e lamenta falta de papéis: 'Acham que você deixou de ser interessante'

Com mais de cinco décadas de carreira, o ator criticou a postura do mercado audiovisual de descartar profissionais mais velhos, mas destacou que segue ativo e em busca de oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:47

Kadu Moliterno fala sobre os desafios de envelhecer como ator
Kadu Moliterno fala sobre os desafios de envelhecer como ator Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 74 anos, Kadu Moliterno usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para refletir sobre os desafios de envelhecer exercendo a profissão de ator. Dono de uma trajetória de 55 anos dedicada aos palcos e às telas, o artista criticou a tendência do mercado audiovisual de afastar profissionais mais velhos, embora tenha ressaltado que permanece ativo, estudando e em busca por novas oportunidades.

"Eu tenho 55 anos de carreira como ator no teatro, no cinema, na televisão, mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém fala: como é envelhecer sendo ator. O problema não é envelhecer, o problema é quando acham que você deixou de ser interessante”, pontuou o artista.

Kadu ainda reforçou que permanece dedicado à carreira artística: “Eu continuo trabalhando, estudando, treinando e, principalmente, querendo muito contar histórias. Ator não tem prazo de validade e quem sabe meu melhor personagem ainda nem tenha chegado".

Kadu Moliterno

Kadu Moliterno é casado com Christianne Rodriguez há 10 anos por Reprodução/Instagram
Kadu Moliterno na academia por Reprodução/Instagram
Kadu Moliterno em Paraíso (1982) por Acervo Globo/Divulgação
Kadu Moliterno é casado com Christianne Rodriguez há 10 anos por Reprodução/Instagram
Cristina Mullins e Kadu Moliterno em 'Paraíso – 1a versão', 1982 por Nelson Di Rago/Globo
Kadu Moliterno por Bob Paulino/Globo
Glória Pires e Kadu Moliterno em 'O Dono do Mundo', 1991 por Acervo Globo/Divulgação
Kadu Moliterno em Celebridade, 2003 por João Miguel Júnior/Globo
Kadu Moliterno é casado com Christianne Rodriguez há 10 anos por Reprodução/Instagram
vandro Mesquita e Kadu Moliterno em 'Bang Bang' (2005) por Kiko Cabral/Memoria Globo
Kadu Moliterno em Armação Ilimitada (1985) por Acervo Globo/Divulgação
Kadu Moliterno na academia por Reprodução/Instagram
Kadu Moliterno na academia por Reprodução/Instagram
Kadu Moliterno na academia por Reprodução/Instagram
Juba (Kadu Moliterno) e Lula (André de Biase) em 'Armação Ilimitada' por Reprodução/Globo
Jorge Dória e Kadu Moliterno em 'O Pulo do Gato' por Nelson Di Rago/Globo
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Kadu Moliterno é casado com Christianne Rodriguez há 10 anos por Reprodução/Instagram

Na legenda, o veterano celebrou a própria jornada entre a televisão, o teatro e o cinema: "Uma vida em cena. Tantos personagens, histórias, encontros e momentos que continuam vivos na memória. Olhar para trás é agradecer por cada capítulo — e olhar para frente é saber que ainda há muita história para contar".

Recentemente, o ator marcou presença no Rock in Rio 2026 ao lado da esposa, Cristianne Menezes. A aparição pública do casal movimentou as redes sociais, despertou nostalgia nos fãs que acompanharam o trabalho de Kadu e atraiu holofotes para a companheira, que produz conteúdo para o OnlyFans.

Apesar de não considerar a carreira encerrada, Kadu está longe dos folhetins desde 2019, quando integrou o elenco de “Topíssima”, na Record. Na emissora, também participou de produções como “A Terra Prometida" (2016) e “Belaventura” (2017), após uma longa trajetória na Rede Globo.

Sua estreia na televisão ocorreu em 1970, na novela “As Pupilas do Senhor Reitor". Nas décadas seguintes, atuou em clássicos como “Selva de Pedra” (1986), “Água Viva” (1980), “Paraíso” (1982), “Quatro por Quatro” (1994), “A Viagem” (1994), “Cabocla” (1979) e na minissérie “Anos Rebeldes” (1992). Mais recentemente, em 2025, ele e a esposa participaram do reality show Power Couple Brasil, terminando a competição na sexta posição.

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Kadu Moliterno

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