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Aos 74 anos, Kadu Moliterno fala sobre etarismo na TV e lamenta falta de papéis: 'Acham que você deixou de ser interessante'

Com mais de cinco décadas de carreira, o ator criticou a postura do mercado audiovisual de descartar profissionais mais velhos, mas destacou que segue ativo e em busca de oportunidades

Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:47

Kadu Moliterno fala sobre os desafios de envelhecer como ator Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 74 anos, Kadu Moliterno usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para refletir sobre os desafios de envelhecer exercendo a profissão de ator. Dono de uma trajetória de 55 anos dedicada aos palcos e às telas, o artista criticou a tendência do mercado audiovisual de afastar profissionais mais velhos, embora tenha ressaltado que permanece ativo, estudando e em busca por novas oportunidades.

"Eu tenho 55 anos de carreira como ator no teatro, no cinema, na televisão, mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém fala: como é envelhecer sendo ator. O problema não é envelhecer, o problema é quando acham que você deixou de ser interessante”, pontuou o artista.

Kadu ainda reforçou que permanece dedicado à carreira artística: “Eu continuo trabalhando, estudando, treinando e, principalmente, querendo muito contar histórias. Ator não tem prazo de validade e quem sabe meu melhor personagem ainda nem tenha chegado".

Kadu Moliterno 1 de 16

Na legenda, o veterano celebrou a própria jornada entre a televisão, o teatro e o cinema: "Uma vida em cena. Tantos personagens, histórias, encontros e momentos que continuam vivos na memória. Olhar para trás é agradecer por cada capítulo — e olhar para frente é saber que ainda há muita história para contar".

Recentemente, o ator marcou presença no Rock in Rio 2026 ao lado da esposa, Cristianne Menezes. A aparição pública do casal movimentou as redes sociais, despertou nostalgia nos fãs que acompanharam o trabalho de Kadu e atraiu holofotes para a companheira, que produz conteúdo para o OnlyFans.

Apesar de não considerar a carreira encerrada, Kadu está longe dos folhetins desde 2019, quando integrou o elenco de “Topíssima”, na Record. Na emissora, também participou de produções como “A Terra Prometida" (2016) e “Belaventura” (2017), após uma longa trajetória na Rede Globo.