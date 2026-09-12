Aos 74 anos, Kadu Moliterno fala sobre etarismo na TV e lamenta falta de papéis: 'Acham que você deixou de ser interessante'

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:47
Aos 74 anos, Kadu Moliterno usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para refletir sobre os desafios de envelhecer exercendo a profissão de ator. Dono de uma trajetória de 55 anos dedicada aos palcos e às telas, o artista criticou a tendência do mercado audiovisual de afastar profissionais mais velhos, embora tenha ressaltado que permanece ativo, estudando e em busca por novas oportunidades.
"Eu tenho 55 anos de carreira como ator no teatro, no cinema, na televisão, mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês que ninguém fala: como é envelhecer sendo ator. O problema não é envelhecer, o problema é quando acham que você deixou de ser interessante”, pontuou o artista.
Kadu ainda reforçou que permanece dedicado à carreira artística: “Eu continuo trabalhando, estudando, treinando e, principalmente, querendo muito contar histórias. Ator não tem prazo de validade e quem sabe meu melhor personagem ainda nem tenha chegado".
Kadu Moliterno
Na legenda, o veterano celebrou a própria jornada entre a televisão, o teatro e o cinema: "Uma vida em cena. Tantos personagens, histórias, encontros e momentos que continuam vivos na memória. Olhar para trás é agradecer por cada capítulo — e olhar para frente é saber que ainda há muita história para contar".
Recentemente, o ator marcou presença no Rock in Rio 2026 ao lado da esposa, Cristianne Menezes. A aparição pública do casal movimentou as redes sociais, despertou nostalgia nos fãs que acompanharam o trabalho de Kadu e atraiu holofotes para a companheira, que produz conteúdo para o OnlyFans.
Apesar de não considerar a carreira encerrada, Kadu está longe dos folhetins desde 2019, quando integrou o elenco de “Topíssima”, na Record. Na emissora, também participou de produções como “A Terra Prometida" (2016) e “Belaventura” (2017), após uma longa trajetória na Rede Globo.
Sua estreia na televisão ocorreu em 1970, na novela “As Pupilas do Senhor Reitor". Nas décadas seguintes, atuou em clássicos como “Selva de Pedra” (1986), “Água Viva” (1980), “Paraíso” (1982), “Quatro por Quatro” (1994), “A Viagem” (1994), “Cabocla” (1979) e na minissérie “Anos Rebeldes” (1992). Mais recentemente, em 2025, ele e a esposa participaram do reality show Power Couple Brasil, terminando a competição na sexta posição.