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Aos 74 anos, Kadu Moliterno surge no Rock in Rio ao lado da esposa, musa do OnlyFans e 26 anos mais nova

Ator, que foi um dos galãs da TV nos anos 1980, está longe das novelas e mantém rotina fitness

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:59

Kadu Moliterno e Cristianne Moliterno Crédito: Reprodução/Instagram

Quem acompanhou a televisão brasileira nas últimas décadas certamente se lembra de Kadu Moliterno. Aos 74 anos, o ator, que construiu uma carreira de mais de 50 anos e se tornou um dos rostos conhecidos da dramaturgia nacional, apareceu no Rock in Rio neste domingo (6) ao lado da esposa, Cristianne Moliterno.

O casal esteve na Cidade do Rock durante a terceira noite do festival e posou junto para fotos. Os dois apostaram em looks pretos coordenados. Kadu usou calça, camiseta e jaqueta, enquanto Cristianne destacou o físico com shortinho, meia-calça arrastão, coturnos, blusa e jaqueta.

Kadu Moliterno 1 de 16

Cristianne é influenciadora fitness e fisiculturista e também produz conteúdo para plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy. Ela e Kadu estão juntos desde 2015 e oficializaram o casamento no ano seguinte.

Longe das novelas

A última novela de Kadu Moliterno foi Topíssima, da Record, exibida em 2019. Antes disso, o ator também passou por produções como A Terra Prometida e Belaventura, além de ter construído uma longa trajetória na Globo.

Sua estreia na televisão aconteceu em 1970, em As Pupilas do Senhor Reitor. Ao longo das décadas seguintes, Kadu esteve em novelas como Selva de Pedra, A Viagem, Cabocla, Água Viva, Paraíso e Quatro por Quatro. Ele também integrou o elenco da minissérie Anos Rebeldes.

Mesmo afastado dos folhetins, o ator continua ativo nas redes sociais. Por lá, compartilha registros dos treinos, fala sobre esporte e relembra momentos de sua carreira.

Em 2025, Kadu voltou a aparecer na televisão ao participar do Power Couple Brasil ao lado de Cristianne. Os dois terminaram a competição na sexta colocação.

Aos 74 anos, Kadu mantém rotina de treinos

A atividade física é uma parte importante da rotina do ator. Kadu pratica musculação e costuma publicar vídeos dos exercícios nas redes sociais. Segundo ele, os cuidados com o corpo ficaram ainda mais intensos depois que passou a dividir a vida com Cristianne, que é fisiculturista e 26 anos mais jovem. O ator também já falou sobre a importância dos cuidados com a saúde e do uso de suplementos para manter a disposição.

Kadu e Cristianne também já chamaram atenção pela forma como organizam a vida a dois. Em entrevista ao gshow, o ator contou que os dois mantêm espaços separados dentro de casa como uma maneira de preservar a individualidade.

“Cada um tem seu banheiro, seu quarto, seu armário. Se dá vontade de ficar junto, eu vou para o quarto dela, e vice-versa”, contou.