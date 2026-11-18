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Heider Sacramento
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:26
Viúvo de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho comemorou seus 74 anos ao lado da namorada, a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex-mulher do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O artista compartilhou nesta quarta-feira (18) uma foto da celebração, realizada na noite da última segunda-feira.
No registro, Roberto aparece ao lado da companheira enquanto sopra a vela do bolo. A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e personalidades, entre elas a atriz Lília Cabral, que desejou felicidades ao músico.
Roberto de Carvalho com ex-namorada no Rio de Janeiro
O relacionamento entre Roberto e Lilibeth começou depois de um reencontro. Os dois já haviam namorado na juventude e voltaram a se aproximar durante uma viagem a Paris, em julho deste ano. A empresária tem 68 anos.
Lilibeth também é conhecida por seu antigo casamento com Fernando Collor de Mello. Ela foi a primeira mulher do ex-presidente, com quem se casou em 1975 e teve dois filhos.
A nova relação de Roberto marca uma fase afetiva após a morte de Rita Lee, em maio de 2023. A cantora e o músico construíram uma parceria de vida e de trabalho que atravessou décadas e deixou uma marca importante na música brasileira.