FAMOSOS

Aos 74 anos, Vera Fischer entra na lista das mulheres mais sexy do mundo; veja ranking

Atriz fez questão de agradecer nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:32

Vera Fischer Crédito: Reprodução/Instagram

Vera Fischer provou mais uma vez que o tempo só joga a seu favor. Aos 74 anos, a atriz foi eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo, conquistando a 50ª posição no ranking. Com o resultado, a veterana ficou à frente de nomes como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.

Vera Fischer 1 de 17

A votação é mantida por fãs no perfil "Clube da Vip" no Instagram, dando continuidade à famosa eleição que era realizada pela extinta revista Vip. O público vota ao longo do ano para escolher as preferidas, e a grande campeã de 2026 será conhecida até o fim deste mês. Ao ver seu nome confirmado na lista, Vera fez questão de reagir na publicação: "Obrigada", disse.

A presença da artista na lista não é surpresa. Coroada Miss Brasil em 1969, Vera se consolidou como uma das maiores musas da televisão, do cinema e do teatro brasileiro. Ao longo da carreira, ela também estampou a capa da revista Playboy em duas ocasiões marcantes, incluindo um ensaio icônico feito nas ruas de Paris no ano 2000.