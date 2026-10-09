Aos 74 anos, Vera Fischer entra na lista das mulheres mais sexy do mundo; veja ranking

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:32
Vera Fischer provou mais uma vez que o tempo só joga a seu favor. Aos 74 anos, a atriz foi eleita uma das 100 mulheres mais sexy do mundo, conquistando a 50ª posição no ranking. Com o resultado, a veterana ficou à frente de nomes como Sabrina Sato, Viviane Araújo e Sheila Mello.
Vera Fischer
A votação é mantida por fãs no perfil "Clube da Vip" no Instagram, dando continuidade à famosa eleição que era realizada pela extinta revista Vip. O público vota ao longo do ano para escolher as preferidas, e a grande campeã de 2026 será conhecida até o fim deste mês. Ao ver seu nome confirmado na lista, Vera fez questão de reagir na publicação: "Obrigada", disse.
A presença da artista na lista não é surpresa. Coroada Miss Brasil em 1969, Vera se consolidou como uma das maiores musas da televisão, do cinema e do teatro brasileiro. Ao longo da carreira, ela também estampou a capa da revista Playboy em duas ocasiões marcantes, incluindo um ensaio icônico feito nas ruas de Paris no ano 2000.
Mesmo longe do ritmo intenso das gravações de antigamente, Vera segue como referência de beleza, carisma e elegância para diferentes gerações.