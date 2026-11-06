Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 76 anos, atriz de 'Friends' entra para o OnlyFans e avisa: 'Disposta a uma nova aventura'

Morgan Fairchild, que interpretou a mãe de Chandler Bing na série, explicou o verdadeiro motivo de ter criado o perfil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:23

Friends foi um fenômeno nos anos 90
Friends foi um fenômeno nos anos 90 Crédito: Divulgação

Conhecida por interpretar Nora Bing, a mãe de Chandler na série 'Friends', Morgan Fairchild decidiu dar um rumo diferente aos 76 anos. A veterana acaba de criar um perfil oficial no OnlyFans, plataforma por assinatura famosa pela venda de conteúdo adulto. As informações foram reveladas pelo portal norte-americano TMZ.

Morgan Fairchild foi a mãe do personagem Chandler em 'Friends'

Morgan Fairchild foi a mãe do personagem de Matthew Perry (Chandler) em "Friends" por Reprodução/Instagram
Morgan Fairchild   por Reprodução/Instagram
Morgan Fairchild e Matthew Perry em "Friends" por Reprodução/Instagram
Morgan Fairchild e Matthew Perry em "Friends" por Reprodução/Instagram
Morgan Fairchild foi a mãe do personagem de Matthew Perry (Chandler) em "Friends" por Reprodução/Instagram
1 de 5
Morgan Fairchild foi a mãe do personagem de Matthew Perry (Chandler) em "Friends" por Reprodução/Instagram

Quem esperar cliques sensuais ou nudez, no entanto, vai ter que tirar o cavalinho da chuva. A artista se adiantou às críticas logo nos primeiros posts e explicou ao site o teor do material que pretende produzir para os seus assinantes.

"Estou postando fotos e vídeos novos. E antes que alguém pergunte, não, não são desse tipo!", declarou a artista ao TMZ. Morgan adiantou que o foco é se divertir e mostrar sua vida sem filtros: "A maior parte será apenas eu sendo boba e falando sobre o que me vier à cabeça".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator

Quanto ganha o elenco de Friends? Série rende fortuna milionária aos atores até hoje

Itens pessoais de Matthew Perry e de 'Friends' vão a leilão; confira peças

Ex-assistente de Matthew Perry é condenado à prisão por esquema ligado à morte do ator

Matthew Perry morreu devido a 'efeitos agudos de quetamina', aponta laudo

Com passagens de sucesso pela novela norte-americana 'Dallas' e três indicações ao prêmio Grammy ao longo da carreira, Morgan quer usar a rede para desfazer a imagem de mulher distante construída na televisão.

"As pessoas conhecem os personagens, as roupas e o cabelo volumoso. Talvez não saibam o quanto sou nerd de ciências ou como minha irmã me faz rir facilmente. Adoraria compartilhar mais disso", pontuou a atriz, que ainda garantiu: "Adoro aprender coisas novas e estou disposta a uma nova aventura. Não vejo por que isso deveria mudar agora".

Matthew Perry, ator de Friends

Matthew Perry por Divulgação
Matthew Perry por Redes sociais
Salvador Plasencia, médico acusado por overdose do ator Matthew Perry por Reprodução
Matthew Perry e Lauren Graham por Divulgação
Matthew Perry e Julia Roberts por Série Friends
Matthew Perry, Chandler, de Friends por Reprodução
Mattew e Lisa atuando em Friends por Reprodução
Livro de Matthew Perry está esgotado e terá tiragem extra por Reprodução
1 de 8
Matthew Perry por Divulgação

Recentemente, a atriz Megan Fox também causou alvoroço ao entrar para o OnlyFans, chegando a derrubar os servidores da empresa devido à quantidade repentina de acessos.

Megan optou por divulgar fotos de lingerie e roupas justas, mas impôs regras para as mensagens com os seguidores pagantes. "Não estou aqui para ser desrespeitada nem para ter conversas sexualmente explícitas. Se é isso que você procura, então este não é o espaço certo para você", escreveu a artista em sua conta.

Leia mais

Imagem - 'Vivendo no perigo': Tiago Scheuer, do 'Hora 1', conta como consegue dormir às 17h

'Vivendo no perigo': Tiago Scheuer, do 'Hora 1', conta como consegue dormir às 17h

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum' - o alerta de Sêneca para parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo

Frase do dia do Estoicismo: 'Estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum' - o alerta de Sêneca para parar de tentar fazer tudo ao mesmo tempo

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (6 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (6 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Only Fans Onlyfans Friends Morgan Fairchild

Mais recentes

Imagem - Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento
Imagem - Banana recheada com carne seca: receita assada no forno surpreende pela mistura de sabores, preparo simples e conquista a internet

Banana recheada com carne seca: receita assada no forno surpreende pela mistura de sabores, preparo simples e conquista a internet
Imagem - Bife acebolado macio de restaurante: truque simples na frigideira não deixa a carne endurecer nem juntar água

Bife acebolado macio de restaurante: truque simples na frigideira não deixa a carne endurecer nem juntar água