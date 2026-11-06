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Aos 76 anos, atriz de 'Friends' entra para o OnlyFans e avisa: 'Disposta a uma nova aventura'

Morgan Fairchild, que interpretou a mãe de Chandler Bing na série, explicou o verdadeiro motivo de ter criado o perfil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:23

Friends foi um fenômeno nos anos 90 Crédito: Divulgação

Conhecida por interpretar Nora Bing, a mãe de Chandler na série 'Friends', Morgan Fairchild decidiu dar um rumo diferente aos 76 anos. A veterana acaba de criar um perfil oficial no OnlyFans, plataforma por assinatura famosa pela venda de conteúdo adulto. As informações foram reveladas pelo portal norte-americano TMZ.

Morgan Fairchild foi a mãe do personagem Chandler em 'Friends' 1 de 5

Quem esperar cliques sensuais ou nudez, no entanto, vai ter que tirar o cavalinho da chuva. A artista se adiantou às críticas logo nos primeiros posts e explicou ao site o teor do material que pretende produzir para os seus assinantes.

"Estou postando fotos e vídeos novos. E antes que alguém pergunte, não, não são desse tipo!", declarou a artista ao TMZ. Morgan adiantou que o foco é se divertir e mostrar sua vida sem filtros: "A maior parte será apenas eu sendo boba e falando sobre o que me vier à cabeça".

Com passagens de sucesso pela novela norte-americana 'Dallas' e três indicações ao prêmio Grammy ao longo da carreira, Morgan quer usar a rede para desfazer a imagem de mulher distante construída na televisão.

"As pessoas conhecem os personagens, as roupas e o cabelo volumoso. Talvez não saibam o quanto sou nerd de ciências ou como minha irmã me faz rir facilmente. Adoraria compartilhar mais disso", pontuou a atriz, que ainda garantiu: "Adoro aprender coisas novas e estou disposta a uma nova aventura. Não vejo por que isso deveria mudar agora".

Matthew Perry, ator de Friends 1 de 8

Recentemente, a atriz Megan Fox também causou alvoroço ao entrar para o OnlyFans, chegando a derrubar os servidores da empresa devido à quantidade repentina de acessos.