LEMBRA DELE?

Aos 77 anos, ex-'homem mais sexy do mundo' trocou Hollywood pelo ativismo, meditação e uma vida em família

Ator de 'Uma Linda Mulher' hoje divide o tempo entre projetos humanitários, a prática budista e os cuidados com a esposa e os filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:30

Richard Gere e Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' Crédito: Reprodução/Disney+

O ator Richard Gere completa 77 anos nesta segunda-feira (31) vivendo uma fase bem distante dos holofotes e do glamour de Hollywood. Conhecido mundialmente por papéis marcantes e pelo antigo título de homem mais sexy do mundo, o ator de 'Uma Linda Mulher' trocou a agitação dos grandes estúdios por uma vida reservada focada na família, no cinema e em causas humanitárias.

Richard Gere, galã de 'Uma Linda Mulher' 1 de 10

O ativismo ocupa um espaço central em sua rotina atual. Desde 1991, ele mantém uma fundação voltada à causa tibetana e a projetos de ajuda humanitária, incluindo o apoio a crianças com câncer. Em uma demonstração de forte compromisso social, o ator leiloou sua coleção particular de 110 guitarras, avaliada em US$ 2 milhões, para financiar a construção de um hospital.