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Aos 77 anos, ex-'homem mais sexy do mundo' trocou Hollywood pelo ativismo, meditação e uma vida em família

Ator de 'Uma Linda Mulher' hoje divide o tempo entre projetos humanitários, a prática budista e os cuidados com a esposa e os filhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:30

Richard Gere e Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' Crédito: Reprodução/Disney+

O ator Richard Gere completa 77 anos nesta segunda-feira (31) vivendo uma fase bem distante dos holofotes e do glamour de Hollywood. Conhecido mundialmente por papéis marcantes e pelo antigo título de homem mais sexy do mundo, o ator de 'Uma Linda Mulher' trocou a agitação dos grandes estúdios por uma vida reservada focada na família, no cinema e em causas humanitárias.

Richard Gere, galã de 'Uma Linda Mulher'

Uma Linda Mulher (Pretty Woman, 1990) é uma comédia romântica clássica estrelada por Julia Roberts e Richard Gere por Reprodução/Disney+
Richard Gere por Reprodução
Richard Gere por Reprodução/Pamela Rovaris/Archivio Pamela Rovaris/Mondadori Portfolio via Getty Images
Uma Linda Mulher (1990)   por Reprodução
Uma Linda Mulher (1990)   por Reprodução
Uma Linda Mulher (Pretty Woman, 1990) por Reprodução
Richard Gere por Reprodução
Richard Gere por Reprodução/Paramount Pictures
Uma Linda Mulher (Pretty Woman, 1990) é uma comédia romântica clássica estrelada por Julia Roberts e Richard Gere por Reprodução/Disney+
Asymmetry, a adaptação do romance homônimo de Lisa Halliday por Reprodução/Backgrid USA/Bestimage
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Uma Linda Mulher (Pretty Woman, 1990) é uma comédia romântica clássica estrelada por Julia Roberts e Richard Gere por Reprodução/Disney+

O ativismo ocupa um espaço central em sua rotina atual. Desde 1991, ele mantém uma fundação voltada à causa tibetana e a projetos de ajuda humanitária, incluindo o apoio a crianças com câncer. Em uma demonstração de forte compromisso social, o ator leiloou sua coleção particular de 110 guitarras, avaliada em US$ 2 milhões, para financiar a construção de um hospital.

Praticante do budismo desde os 20 e poucos anos e devoto do Dalai Lama, Gere atribui seu equilíbrio mental a uma rígida rotina de meditação. Ele dedica pelo menos 45 minutos diários à observação da própria mente, descrevendo a prática como um exercício essencial de paciência e autoconhecimento. Nascido na Filadélfia e com uma trajetória marcada por clássicos como 'Gigolô Americano' e 'Chicago', o ator hoje resume sua filosofia em um convite ao desaceleramento, à contemplação e à empatia.

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Richard Gere uma Linda Mulher

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