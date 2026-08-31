Aos 77 anos, ex-'homem mais sexy do mundo' trocou Hollywood pelo ativismo, meditação e uma vida em família

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:30
O ator Richard Gere completa 77 anos nesta segunda-feira (31) vivendo uma fase bem distante dos holofotes e do glamour de Hollywood. Conhecido mundialmente por papéis marcantes e pelo antigo título de homem mais sexy do mundo, o ator de 'Uma Linda Mulher' trocou a agitação dos grandes estúdios por uma vida reservada focada na família, no cinema e em causas humanitárias.
Richard Gere, galã de 'Uma Linda Mulher'
O ativismo ocupa um espaço central em sua rotina atual. Desde 1991, ele mantém uma fundação voltada à causa tibetana e a projetos de ajuda humanitária, incluindo o apoio a crianças com câncer. Em uma demonstração de forte compromisso social, o ator leiloou sua coleção particular de 110 guitarras, avaliada em US$ 2 milhões, para financiar a construção de um hospital.
Praticante do budismo desde os 20 e poucos anos e devoto do Dalai Lama, Gere atribui seu equilíbrio mental a uma rígida rotina de meditação. Ele dedica pelo menos 45 minutos diários à observação da própria mente, descrevendo a prática como um exercício essencial de paciência e autoconhecimento. Nascido na Filadélfia e com uma trajetória marcada por clássicos como 'Gigolô Americano' e 'Chicago', o ator hoje resume sua filosofia em um convite ao desaceleramento, à contemplação e à empatia.