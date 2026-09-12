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Aos 78 anos, catadora encontra 19 joias de ouro no lixo, devolve tudo e recebe recompensa em dinheiro e 10 kg de arroz

Idosa encontrou 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente entre os recicláveis e levou as peças à polícia para localizar a dona

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 12:36

Devolução terminou com uma recompensa para a catadora de 78 anos
Devolução terminou com uma recompensa para a catadora de 78 anos Crédito: Reprodução

Aos 78 anos, Nguyễn Thị Mùi já está acostumada a procurar valor onde outras pessoas enxergam apenas descarte. Há cerca de cinco anos, ela percorre as ruas de Ho Chi Minh, no Vietnã, recolhendo garrafas, latas, plástico e papelão para ajudar nas despesas da família. Mas uma das coletas mais recentes colocou a idosa diante de algo bem diferente do material que costuma separar para vender.

Entre os recicláveis, Mùi encontrou uma caixa com 19 joias de ouro. Eram 15 anéis, dois colares, uma pulseira e um pingente.

Catadora achou joias de ouro no lixo

Catadora achou, no início, que as joias eram falsas por Reprodução
Devolução terminou com uma recompensa para a catadora de 78 anos por Reprodução
Nguyễn Thị Mùi procurou a Polícia de Hiệp Bình depois de descobrir que as peças encontradas entre os recicláveis eram joias de ouro verdadeiras por Reprodução
Trần Thị Thùy Vân recebe de volta as joias que havia colocado no lixo por engano, acompanhada de Nguyễn Thị Mùi e agentes da Polícia de Hiệp Bình por Reprodução
Devolução terminou com uma recompensa para a catadora de 78 anos por Reprodução
Nguyễn Thị Mùi, de 78 anos, trabalha recolhendo materiais recicláveis em Ho Chi Minh por Reprodução
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Catadora achou, no início, que as joias eram falsas por Reprodução

O achado aconteceu no bairro de Hiệp Bình, e a primeira reação da catadora foi imaginar que as peças poderiam nem ser verdadeiras. Depois de mostrar o conteúdo à filha, porém, veio a confirmação de que se tratava de ouro.

Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, Mùi decidiu não ficar com as joias. Ela e a filha levaram o conjunto à polícia para tentar descobrir quem era a dona.

O caso ocorreu na terça-feira (08), no bairro de Hiệp Bình, e ganhou repercussão internacional depois que a polícia local divulgou a devolução das peças. Um detalhe tornou a situação ainda mais improvável: a proprietária não havia sido roubada nem perdido as peças na rua. Ela própria havia colocado o ouro no lixo por engano, enquanto arrumava a casa.

Joias apareceram dias depois da coleta

Segundo reportagem do Dân Trí, Mùi havia recolhido os materiais em uma rua próxima a um rio depois do feriado nacional de 2 de setembro. Tudo foi levado para casa e ficou entre os objetos que seriam separados posteriormente.

Foi somente no dia 8 de setembro que ela começou a organizar o material para venda e encontrou um saco de papel diferente. Dentro dele havia uma caixa. Ao abri-la, a idosa se deparou com as 19 peças.

"No começo, eu pensei que fosse ouro falso. Mas, quando mostrei para minha filha, descobri que era verdadeiro", contou Mùi ao jornal Dân Trí.

A descoberta tinha um peso ainda maior porque a família depende do trabalho de coleta para complementar a renda. Mùi mora com a filha e um neto em uma casa de menos de 20 metros quadrados, onde também mantém parte dos materiais recolhidos. Ainda assim, a possibilidade de vender as joias não foi considerada.

Filha ajudou a procurar a dona

A filha de Mùi, Phạm Thị Hồng, de 47 anos, trabalha com costura em casa e também ajuda a cuidar da mãe. Ao descobrir o conteúdo da caixa, ela concordou que o conjunto deveria ser entregue às autoridades. As duas foram até a Polícia de Hiệp Bình com as joias. A partir daí, os agentes começaram a tentar identificar a proprietária.

A busca levou até Trần Thị Thùy Vân, de 34 anos, moradora da mesma região. Vân contou que estava limpando a própria casa quando, sem perceber, colocou o recipiente com as joias junto ao lixo.

O ouro seguiu para o descarte e acabou misturado aos materiais que Mùi recolheu nas ruas. Dias depois, a caixa foi aberta pela catadora e levada à polícia. Depois da confirmação, as 19 joias foram devolvidas à proprietária no mesmo dia.

Recompensa teve dinheiro e 10 kg de arroz

A história não terminou com a devolução das peças. Representantes da Polícia de Hiệp Bình, integrantes de uma equipe comunitária do bairro e a própria Vân foram até a casa de Mùi para agradecer pela atitude. A catadora recebeu 10 milhões de dongues vietnamitas, valor equivalente a aproximadamente R$ 1,9 mil, além de 10 quilos de arroz.

A família considerou a quantia significativa diante da própria realidade financeira. Mesmo assim, para Mùi, a recompensa não foi o motivo que a levou a procurar a dona.

Ao Dân Trí, a filha contou que a mãe sabia das próprias dificuldades, mas entendia que não poderia ficar com um patrimônio que pertencia a outra pessoa.

O jornal Công An Thành phố Hồ Chí Minh, ligado à cobertura policial da cidade, publicou imagens das joias, da entrega à proprietária e da visita posterior à casa de Mùi.

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