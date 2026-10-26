VIDA DE ATOR

Aos 79 anos, ator Nuno Leal Maia abre o coração sobre afastamento da TV e desabafa sobre envelhecimento: ‘Nem imaginaria que estaria vivo’

Artista ficou mais de uma década afastado dos folhetins, e continua no teatro

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:12

Nuno Leal Maia Crédito: Reprodução | Instagram

Nuno Leal Maia é um homem de fibra e não se deixar levar pelo deslumbre do mundo da fama. Aos 79 anos, o ator se mantém firme e forte, sobretudo no que lhe tornou em artista,o teatro.

Longe dos folhetins desde 2012, o ator está de volta aos palcos na nova montagem de “Meno male”, uma comédia de Juca Oliveira, em que contracena com outros atores como Carmo Dalla Vecchia, Joaquim Lopes e Suzy Rêgo, entre outros.

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Em entrevista ao jornal O Globo, o ator foi questionado se a televisão, que geralmente dá maior visibilidade, não lhe faz falta. “Não”, disse taxativamente. Segundo Nuno,o importante é exercitar a própria arte, “seja no teatro, seja no cinema ou em qualquer veículo”.

No entanto, pondera que o afastamento da TV pode fazer com que ele “não tenha a mesma penetração entre o público”. O ator explicou que não trabalha apenas para ser visto, mas para “melhorar” e “construir alguma coisa”.

“No teatro e no cinema, tento no máximo da perfeição e do autoconhecimento através de um trabalho mais interiorizado. Fiz filmes que nunca foram vistos, e que nem eu assisti ainda. Mas são trabalhos gostosos, interessantes. Mesmo que não sejam vistos, para mim já é bastante”, disse ainda.