FIM DO CICLO

Aos 80 anos, apresentador da Globo é demitido; ele tinha mais de seis décadas na emissora

Jackson Abrão, que comandou o Jornal Anhanguera durante décadas, foi desligado em meio a mudanças na administração do grupo de comunicação em Goiás

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 14:50

Jackson Abrão Crédito: Reprodução

O jornalista Jackson Abrão, de 80 anos, foi demitido do Grupo Jaime Câmara após mais de 60 anos de trabalho. Conhecido por sua longa trajetória à frente do Jornal Anhanguera, da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, o comunicador era considerado o funcionário mais antigo do conglomerado.

A saída ocorreu após a chegada do Grupo Zahran ao controle da empresa, responsável por emissoras de televisão, rádios e jornais em Goiás e no Tocantins. A nova administração iniciou uma reorganização interna que também resultou na demissão de outros profissionais da área editorial.

Jackson Abrão tinha 60 anos de emissora 1 de 8

Segundo informações publicadas pelo portal iG, a direção avaliou que Jackson não se encaixava nos novos projetos previstos para os veículos de comunicação. O processo de reestruturação também estaria relacionado a medidas de redução de despesas, embora não tenham sido divulgados detalhes financeiros.

A demissão encerra uma trajetória profissional iniciada ainda na adolescência. Natural do interior de Goiás, Jackson começou a trabalhar no rádio em Catalão e, aos 17 anos, mudou-se para Goiânia, onde conseguiu uma oportunidade na Rádio Anhanguera. Foi nesse período que o jornalista iniciou sua ligação com o Grupo Jaime Câmara, onde construiria uma carreira de mais de seis décadas.

A chegada à televisão aconteceu depois que Rebouças Câmara, impressionado com sua voz e seu estilo de apresentação, sugeriu ao irmão, Jaime Câmara, que o convidasse para comandar o Jornal Anhanguera. Jackson assumiu a apresentação do telejornal e permaneceu na função durante décadas, tornando-se um rosto conhecido do público goiano. Mesmo depois de deixar a bancada da TV Anhanguera, o jornalista continuou trabalhando para o grupo. Mais recentemente, passou a apresentar um programa de entrevistas no site do jornal O Popular.

A saída de Jackson não foi a única mudança promovida pela nova administração. Outros três profissionais também foram desligados: Luciano Martins, editor-executivo do jornal Daqui; Silvana Bittencourt, editora-executiva de O Popular; e André Rodrigues, editor adjunto e de imagem do mesmo veículo.

A reestruturação também inclui mudanças na coordenação das redações. Elisângela Nascimento foi escolhida para assumir a responsabilidade executiva pelos jornais O Popular e Daqui, além do portal g1, com a missão de integrar as equipes.

Embora a trajetória de Jackson Abrão esteja diretamente associada à televisão, o desligamento ocorreu do Grupo Jaime Câmara, e não da TV Globo, sediada no Rio de Janeiro.