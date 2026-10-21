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Aos 80 anos, José de Abreu rebate comentário sobre idade da esposa: 'Baita mulherão'

Ator defendeu a maquiadora Carol Junger após internauta chamá-la de "novinha"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:44

José de Abreu é casado com a maquiadora Carolynne Junger
José de Abreu é casado com a maquiadora Carolynne Junger Crédito: Reprodução/Instagram

José de Abreu usou as redes sociais para exaltar a esposa, a maquiadora Carol Junger, e mandar um recado para quem insiste em focar na diferença de idade entre eles. Aos 80 anos, o artista não deixou passar o comentário de um seguidor na rede X (antigo Twitter), que se referiu à companheira como uma "novinha".

José de Abreu e Carol Junger

José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram
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José de Abreu e Carol Junger por Reprodução / Instagram

O ator fez questão de valorizar a maturidade da esposa, de 28 anos. "Engraçado falar 'novinha'. Carol tem 28 e é um baita mulherão. Pelos anos espirituais, deve ter uns 300. Muito mais centrada que eu", rebateu ele na publicação.

Juntos desde 2019, os dois se cruzaram pela primeira vez na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A sintonia foi tão rápida que o pedido de casamento aconteceu no Natal daquele mesmo ano, em um cenário paradisíaco durante férias nas Ilhas Maldivas.

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A diferença de 52 anos entre os dois, no entanto, ainda rende julgamentos nas redes sociais. Em março, após ser alvo de mensagens preconceituosas, a própria maquiadora cortou o assunto e afirmou que nada disso afeta a convivência do casal: "Nenhum comentário negativo me abala".

Atualmente, José de Abreu está no ar na faixa das 19h da TV Globo, integrando o elenco da novela 'Por Você'.

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Tags:

José de Abreu E Carol Junger

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