Aos 80 anos, Sylvester Stallone abre o jogo sobre maior arrependimento de sua carreira

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:15
Aos 80 anos, um dos atores mais emblemáticos de Hollywood, Sylvester Stallone dispensou dublês ao longo da carreira e arriscou o corpo em várias cenas perigosas, uma decisão que se arrepende hoje.
O ator explicou em entrevista recente para a Fox Digital News, que sofreu várias lesões ao longo da carreira, em cenas que chegaram a durar 30 horas, o que afetou seu corpo.
Sylvester Stallone
“Eu me machuquei muitas, muitas vezes, mas depois de Os Mercenários, acabei com nove cirurgias na coluna e três artrodeses no pescoço. Meus dois ombros foram deslocados, meu olho, sabe, coloquei todo tipo de lente, foi brutal", disse.
Sly ainda mandou um recado: “Deixe que os dublês façam o trabalho deles. Não seja um exibicionista. Eu sei que muita gente está pensando em fazer acrobacias... não faça. Não faça. Deixe o profissional fazer. Você não pode vencer a gravidade; quando você atinge o chão, você perde, e isso cobrará um preço. As pessoas perguntam: ‘Você não tem orgulho disso?' Não. Acho que fui um idiota por ter feito isso.”
Apesar de ter transformado sua disposição para encarar cenas de ação em uma das marcas de sua carreira, hoje o ator olha o passado com uma perspectiva diferente.