CARREIRA

Aos 80 anos, Sylvester Stallone abre o jogo sobre maior arrependimento de sua carreira

Ao longo da carreira, ator se arrependeu de atitudes que o colocou em perigo em diversos momentos

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:15

Sylvester Stallone Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 80 anos, um dos atores mais emblemáticos de Hollywood, Sylvester Stallone dispensou dublês ao longo da carreira e arriscou o corpo em várias cenas perigosas, uma decisão que se arrepende hoje.

O ator explicou em entrevista recente para a Fox Digital News, que sofreu várias lesões ao longo da carreira, em cenas que chegaram a durar 30 horas, o que afetou seu corpo.

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“Eu me machuquei muitas, muitas vezes, mas depois de Os Mercenários, acabei com nove cirurgias na coluna e três artrodeses no pescoço. Meus dois ombros foram deslocados, meu olho, sabe, coloquei todo tipo de lente, foi brutal", disse.

Sly ainda mandou um recado: “Deixe que os dublês façam o trabalho deles. Não seja um exibicionista. Eu sei que muita gente está pensando em fazer acrobacias... não faça. Não faça. Deixe o profissional fazer. Você não pode vencer a gravidade; quando você atinge o chão, você perde, e isso cobrará um preço. As pessoas perguntam: ‘Você não tem orgulho disso?' Não. Acho que fui um idiota por ter feito isso.”