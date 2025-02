PAPAI DE NOVO

Aos 81 anos, Robert De Niro faz rara aparição com filha de apenas 10 meses

Ator tem filhos que vão de 56 anos a 10 meses de vida

O ator Robert De Niro, de 81 anos, fez uma rara aparição com sua filha caçula, Gia, de apenas 10 meses de vida. Os dois posaram juntos para uma foto publicada pela Revista People. >

Capa da revista neste mês, o astro falou sobre a paternidade tardia. “Ela é uma bebê adorável. Tão fofa! Quando eu olho para ela, todo o resto desaparece. Portanto, é uma grande alegria e alívio estar com ela neste momento”, disse ele, que também é pai de Drena, de 56 anos, Raphael, de 47 anos, os gêmeos Julian e Aaron, de 28 anos, Elliot, de 25 anos, e Helen, de 12 anos.>

Gia é fruto do namoro do ator com a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, de 45 anos. A gestação foi planejada.>