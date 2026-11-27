SAÚDE

Aos 81 anos, Rosa Marya Colin, a Tia Nastácia do 'Sítio', é internada; saiba estado de saúde

Atriz e cantora está no Hospital Universitário de Campo Grande desde segunda-feira (23)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 11:32

Rosa Marya, intérprete de Tia Nastácia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz e cantora Rosa Marya Colin está internada no Hospital Universitário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, desde segunda-feira (23) com leishmaniose, doença causada pela picada do mosquito-palha. Lembrada pelo papel de Tia Nastácia no Sítio do Picapau Amarelo, da Globo, ela segue sob cuidados médicos.

Rosa Marya viveu Tia Nastácia no Sítio do Picapau Amarelo 1 de 4

Em conversa com o portal g1, a empresária Suzana Queiroz informou que o estado de saúde da artista é estável e que ela deve ficar 10 dias internada para receber medicação na veia. A doença apareceu há alguns dias com uma ferida no rosto, e Rosa chegou a começar o tratamento em casa.

Quando voltou ao médico para acompanhar o caso, a equipe decidiu pela internação para vigiar a recuperação de perto. "É uma doença delicada, tem que monitorar. Por isso acharam pertinente tomar os remédios no hospital", contou Suzana, lembrando que não dá para saber onde a atriz foi picada.

A empresária disse que falou com Rosa por telefone e contou que a artista já quer voltar para casa, recebendo a visita de amigas enquanto sua família mora em São Paulo. "Ela está super bem. Ninguém acredita que ela tem 81 anos, porque ela se cuida muito, se alimenta com comida natural, é muito cuidadosa com a alimentação, só precisa desse acompanhamento agora porque é mais delicado", afirmou Queiroz.